¥¤¥é¥ó¡¦¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¡Ö¥Ç¥â¤âÁûÍð¤â¤Ê¤¯¤³¤Î4Æü´Ö²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡¡¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î»à·º¼¹¹ÔÍ½Äê¤âÈÝÄê
¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ÎÃÆ°µ¤¬Â³¤¯¹ñÆâ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥â¤âÁûÍð¤â¤Ê¤¯¤³¤Î4Æü´Ö²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»à¼Ô¤Î¿ô¤â¿ôÉ´¿Í¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¡¢14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ°µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î±¢ËÅ¤Ë¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤ò´¬¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤Î4Æü´Ö¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Æ¤ª¤é¤ºÊ¿²º¤À¡£»à¼Ô¤Î¿ô¤Ï¿ôÉ´¿Í¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¡¢¡ÖÃÇ¸À¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³4Æü´Ö¤Ï´°Á´¤ËÊ¿²º¤À¡£¥Ç¥â¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁûÍð¤â¤Ê¤¯¡¢²áµî4Æü´Ö¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»à·º¼¹¹Ô¤ÎÍ½Äê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½è·º¤Î·×²è¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ï14Æü¡¢¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤Î¶õ°è¤òÊÄº¿¤·¡¢¥¤¥é¥ó¾å¶õ¤ÎÈô¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÌ±´Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¡¢¥ë¡¼¥ÈÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ë¤¢¤ë¥¤¥®¥ê¥¹Âç»È´Û¤â°ì»þÅª¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö²ðÆþ¤â·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¶ÛÄ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£