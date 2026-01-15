ÎëÌÚº½±©¡¡Àµ·î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È¡×¡Ö´é¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚº½±©¡Ê53¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àµ·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î»þ´ü¤Ë³¤³°½Ð¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿ÎëÌÚ¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¡¼¥é¥¤¥ª¥óÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ó¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤·¡¢¥ï¥¿¥·USJ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¡¦¥µ¥ó¥º¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥ê¥ó¥°°û¤ó¤À¤·¾Ð¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÆ´¤ì¤ÎÜ¿»Ò¤Î¼Â¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏOS¥ï¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ç¤·¤¿yo!!!!!Â¾¤Ë¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¥ï¥¿¥·¤Ë¤·¤Æ¤Ï½ÐÈ¯¤«¤éÄÁ¤·¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡Ê¤«¤Ê¤êÄÁÆ»Ãæ´ó¤ê¡Ë¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤³¤³¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎëÌÚ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÎ¹¤Ï¤¤¤¤¤Í¡£º£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³½Ð¤«¤±¤è¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº½±©¤µ¤ó¡¢Áé¤»¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¾¯¤·¿´ÇÛ¡×¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´é¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£