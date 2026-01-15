¡ÚÂ®Êó¡Û¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¾®Áªµó¶è¤Ë¸øÌÀ¤Ï¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤»¤º¡×Î©·û¤È¡ÈÃæÆ»Ï©Àþ¡É¤Ç¿·ÅÞ·ëÀ®¡ÖÈæÎã¤ÏÅý°ìÌ¾ÊíºîÀ®¡×¡¡
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¡¢15Æü¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢À¯¼£¤Î±¦·¹²½¤¬¸«¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃæÆ»¤ÎÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÃæÆ»Ï©Àþ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·ëÅÞ¤ËºÝ¤·¤ÆÎ©·û¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¢§¸øÌÀÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂ¸Â³¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¿·ÅÞ¤òÀßÎ©¡£ÃæÆ»²þ³×¤ÎÍýÇ°¤È¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤¬·Ç¤²¤¿À¯ºö¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëµÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤ÆÅý°ìÌ¾Êí¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
¢§»²µÄ±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Î¾ÅÞ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë
¢§¾®Áªµó¶è¤Ï¡¢¿·ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÎ¾ÅÞ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤Ë¸õÊä¼Ô¤ÏÍÊÎ©¤·¤Ê¤¤¡£
¢§ÈæÎãÂåÉ½¤Ï¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤â´Þ¤á¤ÆÌ¾Êí¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¸øÌÀÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Þ¤¹¡£ÌîÅÄÂåÉ½¤âÎ©·û¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÅÞ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·¤·¤¤ÃæÆ»¼Ò²ñ¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Âç¤¤Ê»Å»ö¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£