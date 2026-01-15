ÇÛÁ÷ÅÓÃæ¤Î°áÎà83ÅÀ¡¢·×60Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡²ñ¼Ò°÷¤Î54ºÐÃË¤òÂáÊá¡Ô¿·³ã¡Õ
15Æü¡¢ÇÛÁ÷Ãæ¤Î°áÎà¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç»°¾ò»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(54)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯8·îÃæ½Ü¤«¤é9·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢7²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸«Éí»Ô¤Ë¤¢¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤«¤é¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Þ¤ÇÇÛÁ÷Ãæ¤Î°áÎà¹ç·×83ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×60Ëü2,970±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢¤³¤Î°áÎà¤ÎÇÛÁ÷¤Ë·È¤ï¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âè»°¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÂ¾¤Ë¤âÅð¤ó¤À¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£