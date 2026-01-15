Ãæ¹ñ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤¬4Ëü1700¥«½ê¤Ë¡¢½¾»ö¼Ô¤Ï72Ëü¿Í°Ê¾å
Ãæ¹ñÌ±À¯Éô¤¬13Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Æ±Éô¤Î´Ø·¸ÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ï·×4Ëü1700¥«½ê¤Ç¡¢²ð¸î½¾»ö¼Ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12¡¥2¡óÁý¤Î72Ëü2000¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÌ±´Ö¤Î²ð¸î»ÜÀß¤¬Á´ÂÎ¤Î52¡¥2¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±´Ö¤ÈÀ¯ÉÜ¤¬·úÀß¤·¡¢Ì±´Ö¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ð¸î»ÜÀß¤Ï3Ëü¥«½ê¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î71¡¥9¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñÌ±À¯Éô¤Ïº£¸å¡¢°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼·ÐºÑ¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊ¡»ã¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤À¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë