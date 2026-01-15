¡ã¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÌîÏº¡Ä¡äÂç¶âÊÖºÑ¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿Á¬ÂÀÏº¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö½¸¶âÆü³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¾¯¤·¼Ú¶â»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤½¤·¤Æ±é¤¸¤ëÁ°¸¶¿ð¼ù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡Ä
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¡ã½÷À¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¡äÀ¸³è¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥µ¥ï¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë»ëÄ°¼ÔÂ³¡¹
Âè15½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡£¡×¤ÎÂè74²ó¤¬£±·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î²°Éß¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¾¾Ìî²È¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ú¶â¼è¤ê¡¦Á¬ÂÀÏº¤¬²°Éß¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÂÐ±þ¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡Ä¡£
¡ö°Ê²¼£±·î15ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¤«¤Ä¤Æ¥È¥¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Å·¹ñÄ®¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¥È¥¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¤µ¤ó¡Ë¤¬¾®¤µ¤Ê²ÖÂ«¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬½»¤àÀî¤Î¸þ¤³¤¦¤Î²°Éß¤òË¬¤ì¤¿¥µ¥ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÖÉÓ¤ËÂç¤¤Ê²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¾®¤µ¤Ê²ÖÂ«¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¥µ¥ï¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥È¥¡£
²°Éß¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¥µ¥ï¤Ï¡Ö¤³¤²¤ËÎ©ÇÉ¤Ê²°Éß¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢¤¢¤²¤ËÎ©ÇÉ¤Ê²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Á¤ç¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÅçº¬¤ÎÊõ¡£¤â¤¦²¿¤âÇº¤Þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤²¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¥È¥¡£¡Ö¼Â¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸¼´ØÀè¤Ë¼Ú¶â¼è¤ê¤ÎÁ¬ÂÀÏº¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÌîÏº¡Ä¡£³Ð¤¨¤Á¤ç¤ì¡ª¡×
Á¬ÂÀÏº¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÏÍ¤Ó¤¿¥Õ¥ß¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ª¶â¤ò¡Öº£·îÊ¬¤¤Á¤ó¤È¤ªÊÖ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ¬ÂÀÏº¤ËÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤ò¿ô¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿Á¬ÂÀÏº¤¬¡Ö¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö100±ß¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥Õ¥ß¡£Âç¶â¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥µ¥ï¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤¬¼Ú¶â¤ÏÁá¤¤¤È¤³¤íÊÖ¤·¤¿Êý¤¬¤¨¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¥Õ¥ß¡£
¤¹¤ë¤ÈÁ¬ÂÀÏº¤Ï¤Ê¤¼¤«ÅÜ¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÌîÏº¡Ä¡£³Ð¤¨¤Á¤ç¤ì¡ª¡×¤È¼Î¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ï¤â¡Ö¤´¤á¤ó¡¢»äµ¢¤ë¤ï¡Ä¡×¤È¾¾Ìî²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡ä
ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥È¥¤È¥µ¥ï¤Î£²¿Í¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ÷Î¥¤Ë¡¢SNS¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¾¾Ìî²È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡É100±ß¡É¤È¤¤¤¦Âç¶â¤ÎÊÖºÑ¤òÁ°¤Ë¡¢·ãÅÜ¤·¤¿¼Ú¶â¼è¤ê¡¦Á¬ÂÀÏº¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä
¡Ö¤ª¥µ¥ïÆ±ÍÍ¡¢ÉÏË³¾åÅù¤Î¾¾Ìî²È¤¬±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¼ä¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¥µ¥ï¤è¤ê´¶¾ð¤ò¼è¤êÁ¶¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÅÜÌÄ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤âÀÚ¤Ê¤¤¡×
¡ÖÁ¬ÂÀÏº¤Ï ¤ª¤½¤é¤¯¾¾Ìî²È¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢·î¤Ë°ìÅÙ½¸¶â¤Ë¹Ô¤¯Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¿Í¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÌµÂÌ¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤·¤Ê¤¬¤é´é¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤â¤ó¡£¤ª¥È¥¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤âµÕ¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤·¡×
¡Ö´¨¤¤Åß¤Î»þ´ü¤Ï»ÙÊ§¤¤¤Î¶â³Û¤ò¸º¤é¤»¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¬ÂÀÏº¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁ¬ÂÀÏº¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¾¯¤·¤À¤±¼Ú¶â»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ï¤â¤¦¼Ú¶â¼è¤ê¤ÎÁ¬ÂÀÏº¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤èÎòÂå¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤¿¼Ú¶â¼è¤ê¤Ê¤ó¤À¤èÁ¬ÂÀÏº¤Ï¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ¬ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ëÁ°¸¶¿ð¼ù¤µ¤ó¡Ê@mizukim4rny¡Ë¼«¿È¤â¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÒì¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆüÁ¬ÂÀÏº¡¢31Æü¤Ö¤ê6²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¤ËÂç¤¤Ê²°Éß¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤À¤é¤¯¤½¤¬¤¡¡Á¡ª¤â¤¦¼Ú¶â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤«¡ª¡©¤À¤é¤¯¤½¤¬¤¡¡Á¡ª¡×¡Êhttps://x.com/mizukim4rny/status/2011580258538176742¡Ë
¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¾Ìî²È¤¬¼Ú¶âÊÖºÑ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢°¦¤¹¤Ù¤¼Ú¶â¼è¤ê¡¦Á¬ÂÀÏº¤Î»Ñ¤Ï¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ç¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¤ò¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£