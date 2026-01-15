¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö23km¡×Áö¤ë¡Ö¿·¡È¾®¤µ¤Ê¡ÉSUV¡×È¯Çä¡ª Á´Ä¹4.2m¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×¤Ë»Â¿·¡È¥Ø¥Ó¡É¥°¥ê¥ë¤¬¥¤¥¤¡ª 1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡×¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¡ª ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥¤¥Ö¥ê¥À ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥µ¡×ÅÐ¾ì
INTENSA¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤ò¾þ¤ë¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
¡¡¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¸ÂÄê¼Ö¡ÖJUNIOR Ibrida INTENSA¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥¤¥Ö¥ê¥À ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥µ¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ó¥µ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤Î¸ÂÄê¼Ö¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀìÍÑÁõÈ÷¤È¾å¼Á¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö23km¡×Áö¤ë¡Ö¿·¡È¾®¤µ¤Ê¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê35Ëç¡Ë
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥¤¥Ö¥ê¥À¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª¤ÎÈþ³Ø¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀè¿Ê¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤òÎ¾Î©¤·¡¢Æü¾ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë¾ðÇ®¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ìÂæ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4195mm¡ßÁ´Éý1780mm¡ßÁ´¹â1585mm¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2560mm¤È¤µ¤ì¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤È¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥¤¥Ö¥ê¥À¡É¤òÅëºÜ¡£¥¨¥ó¥¸¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ136ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯230Nm¤òÈ¯À¸¤·¡¢ÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï145ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï6Â®e-DCT¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¤ê¤È¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï23.1km¡¿L¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥¤¥Ö¥ê¥À ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥µ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ðËÜÀÇ½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ó¥µÀìÍÑ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¡£
¡¡¥Ó¥·¥ç¡¼¥Í¡Ê¼Ø¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥½¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¡Ê½â·¿¥°¥ê¥ë¡Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§»Å¾å¤²¤È¤µ¤ì¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ÎÃæ¤Ë¤âµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É»Å¾å¤²¤Î18¥¤¥ó¥Á¡Ö¥Ú¥¿¥ê¡×¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¡£¥¤¥ó¥Æ¥ó¥µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥«¥é¡¼¡ÊÃ¸¤¤Ãã¿§¡Ë¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¡£¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¡¼¥éÁÇºà¤ò¿ï½ê¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Â©¤Å¤¯¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÖINTENSA¡×¥í¥´¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢¸ÂÄê¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÉ½¸½¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¡¼¥é¤È¥ì¥¶¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤µ¤ì¡¢¥¿¥ó¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ë¥È¡¼¥Ê ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê100Âæ¸ÂÄê¡Ë¤È¡Ö¥Ö¥ì¥é ¥ì¥Ã¥É¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¡×¡Ê80Âæ¸ÂÄê¡Ë¤Î2¿§¤òÀßÄê¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¹ç·×180Âæ¸ÂÄê¤Ç¡¢²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë508Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£