¥í¥Ã¥Æ¡¦°ñÌÚÍ¤ÂÀ¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×µåÂ®¥¢¥Ã¥×¡¢¥Õ¥©¡¼¥à²þÎÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤ÏµåÂ®¥¢¥Ã¥×¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÁ±¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò°ìÈÖ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î°ñÌÚÍ¤ÂÀ¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡ÈµåÂ®¥¢¥Ã¥×¡É¤òÌÜ»Ø¤·¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ñÌÚ¤ÏºòÇ¯9·î9Æü¤Î¼èºà¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢µåÂ®¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ÝÂê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥óÃæ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÎÉ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ØÀè¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¡¢ÎÏ¤ÎÅÁÃ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖºòÆü¡Ê1·î14Æü¡ËÎ©¤ÁÅê¤²¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î¤¤¤¤¬°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤â¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÒÎÏ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÂÎ¤ò´Þ¤á¤¿¤È¤³¤í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Îµå°Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÄÏ¤à¡£
¡¡ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æºòµ¨¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê½ÀÆðÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î1Ç¯¤ÇÂÎ¤òºî¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¥¥ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢¡ ¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
¡¡¤³¤Î12¡¢1·î¤Ï¡Ö°éÀ®¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜÉ¸¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤±¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤»¤¿¤ê¡¢µåÂ®¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾¯¤·¤ÏÂÇ¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2·î1Æü¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ëµ»½Ñ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤È¤Ê¤ë2·î1Æü¤Ë¡ÖµîÇ¯¤Î½©¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÎÉ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÆó·³Àï¤Ç¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¡¢¾å¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÎÏ¶¯¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ