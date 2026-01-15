ÏÓ¸µ¤Ë¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡£HUAWEI¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¥ì¥È¥í¥²¡¼º²¤¬½É¤ë
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ø¤Î¿ÆÏÂÅÙ¤Èµ¡Ç½À¤¬¹â¤¯¡¢²Á³Ê¤âÈæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤á¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëHUAWEI¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¤½¤ÎÊ¸»úÈ×¤ò¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¥²¡¼¹¥¤¤Ê¤é¤º¤È¤â¥ª¥¹¥¹¥á
Ê¸»úÈ×¤Ï¥¿¥¤¥È¡¼¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥²¡¼¥à¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÉÃ¤´¤È¤Ë²èÌÌ¤¬ÊÑ²½¡£¥²¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¯¥ê¥¢¤Þ¤Ç¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏÎ¢¥ï¥¶¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¡ÊºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿10ÅÀ¤Î¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤¬¹âÂ®°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Îµ°À×¤¬¾Ã¤¨¤º¤Ë»Ä¤ë¥Ð¥°¡Ë¤âºÆ¸½¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤¬¥Ó¡¼¥àË¤¤Î»Äµ¡¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢CREDIT¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊâ¿ôÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ªÃãÌÜ¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¥¦¥©¥Ã¥Á¥Õ¥§¥¤¥¹ÅÐ¾ì¡ª- Huawei Mobile (Japan) (@HUAWEI_Japan_PR) December 9, 2025
ÅÁÀâ¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à SPACE INVADERS ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÓ¸µ¤Ë¿¯Î¬³«»Ï¡£
¥ì¥È¥í¤Ê¥É¥Ã¥È¤ÈÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ËèÆü¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ë¡£
✨HUAWEI¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/sth6ePaDWg¡Ä pic.twitter.com/DlmbpwywUj
³«È¯¤·¤¿¤Î¤ÏHUAWEI¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆüËÜÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡£ÂÐ±þµ¡¼ï¤ÏBAND¥·¥ê¡¼¥º¡¢FIT2¥·¥ê¡¼¥º¡¢FIT3¡¦4¥·¥ê¡¼¥º¡¢GT¥·¥ê¡¼¥º¡£HUAWEI¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ297±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤¬¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤¬Æ°¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¤½¤ì¤À¤±¤ÇÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡£HUAWEI¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
Source: TAITO, X