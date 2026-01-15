¡Ö2026Ç¯¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë!?¡×¸µribbon ¾¾°æÍÎ¤Ì¦¡õº´Æ£°¦»Ò...¥é¥ó¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´üÂÔ¡Ö¤Ê¤ó¤«...¤â¤¦´¶ÌµÎÌ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤íÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öribbon¡×¤Î¾¾ÌîÍÎ¤Ì¦¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥é¥ó¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï°¦¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥ó¥Á¡£·ÈÂÓ¤ÎÃæ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¿¡£20ºÐº¢¤Î¥í¥±Ãæ¼ÖÆâ¤Î»äÃ£¡£2026Ç¯¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë⁉¡×¤È¡¢º´Æ£°¦»Ò¤È¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£20ºÐ¤Îº¢¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯¤Ï ²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë⁉¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë±ÊºîÇîÈþ¤ò´Þ¤á¤¿ºÆ·ëÀ®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç2¿Í¶¦¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤¤¤Î¡Á¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ ºÆ½¸·ë¤¢¤ë¤Î??¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾!¡×¡Ö¤â¤íÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ª2¿Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¡¢¤â¤¦´¶ÌµÎÌ¤¹¤®¤ë¡£¡£ ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿µ¤Ê¬!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ribbon¤Ï1989Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹GoGo!¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¹ÖºÂ¡Ö²µ½÷½Î¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡ÖÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°½ªÎ»¤Î¸ø¼°È¯É½¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³èÆ°Ää»ßÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾Ìî¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£º´Æ£¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£±Êºî¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£