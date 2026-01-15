ºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñV¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡Ö±¢¤Î¸ùÏ«¼Ô¡×¤Ï3Ç¯À¸¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¨¡¼¥¹»³ËÜ²ÅÎ´¡¡¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¡ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¿ÊÏ©¤Ï¡Ä
¡¡ºòÇ¯11·î¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡£¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿Í¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö±¢¤Î¸ùÏ«¼Ô¡×¤¬¤¤¤ë¡£3Ç¯À¸¤ÎÅê¼ê¡¢»³ËÜ²ÅÎ´¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤Ïºò½©¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ½à·è¾¡¤ÎÂçÌ¶ÅÄÀï¤ÎÁ°¤«¤é¸åÇÚ¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡¢ÂçÂÎ100µå¤°¤é¤¤¡£Â¿¤¤¤È¤¤Ï3½ä¤¯¤é¤¤Åê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ê¡²¬Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢µÜºê»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶å½£Âç²ñ¤â¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢ÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤¬¸«¤¨¤ë4¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿½à¡¹·è¾¡¤Þ¤ÇÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®148¥¥í¤ÎÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Éð´ï¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡£ºò²Æ¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ¤Ç¤Ï4²óÀï¤Ç½éÅÐÈÄ¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿¡£·è¾¡¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕÀï¤Ç¤Ï4¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ï3»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Ç´°àú¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤Îµå¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÇÂÇÀþ¤Ï¤°¤ó¤°¤óÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ºò½©¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤ÏÊ¡²¬Âç²ñ½éÀï¤«¤éÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î14»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï1»î¹ç¤À¤±¡£1»î¹çÊ¿¶ÑÌó7ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ·è¾¡¤Î¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¼¸Ë¡ËÀï¤Ç¤Ï13°ÂÂÇ¤Ç11ÆÀÅÀ¤ÈÌÔÂÇ¤òÈ¯´ø¤·Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÂÇ·âÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Öº£¤ÎÂÇÀþ¤ÏÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤Æ¶å½£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¿ÀµÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ï¡¢²Æ¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ·è¾¡¤ÇÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤ËÇÔ¤ì¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë´î¤Ó¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯½©¤«¤é¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤º¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬»ØÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¶¯¹ë¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ô¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï1Ç¯¤«¤é¤¹¤°¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡£Áá¤¯»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤ÏµåÂ®150¥¥íÆÍÇË¤¬°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤¹º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÈÂç³Ø¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÊÑ²½µå¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÈë¤á¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¶å½£¤«¤éÎ¹Î©¤Ä¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë
¢¡»³ËÜ²ÅÎ´¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤è¤·¤¿¤«¡Ë2007Ç¯9·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô½Ð¿È¡£¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢»ÍÆü»ÔÆî¾®¤Ç¤Ï¡Ö±§º´ËÌÉô¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë½êÂ°¡£À¾ÉôÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÅòÉÛ±¡¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÇÅê¼ê¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ1Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯»þ¤Ï³°Ìî¼ê¤Ç½Ð¾ì¡£3Ç¯½Õ¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤ÇÅê¼ê¡£²Æ¤âÇØÈÖ¹æ10¤À¤Ã¤¿¡£180¥»¥ó¥Á¡¢74¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£