¡¡ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬13Æü¡¢ÆàÎÉ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤ËK-POP³Ú¶Ê¤Ç¤Î¡È¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¼óÁê´±Å¡¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û10ÉÃ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ª¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡õÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆ°²è
¡¡²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¼ÆÆáÅµ»á¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ØÀ¯¼£¤¬¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬Êó¤¸¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÎÊ¸¸À¤è¤ê¤âSNS¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎÊý¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡È¶á¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¥É¥é¥à¤ò°ì½ï¤ËÃ¡¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡Ø¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡Ù¡á¡ØÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò10ÉÃ¤Ç¡¢¤«¤Ä¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤ë½ÖÈ¯ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î³¨ÌÌ¤¬¥ß¡¼¥à²½¤·¤ä¤¹¤¤ÅÁÇÅÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ÈSNS»þÂå¤Î¾ðÊó³È»¶À¤Î¹â¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£BTS¤Î¡ÖDynamite¡×¤È±Ç²è¡ØKPop Demon Hunters¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖGolden¡×¤È¤¤¤¦2¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÃ±¤ËK-POP¤Î¿Íµ¤¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¶¦¤ËÁ´ÊÆ1°Ì¤Î¶Ê¤Ç¡ØÅì¥¢¥¸¥¢¤«¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ë¡×¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÈÃ±¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤ç¡É¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢Êª»ö¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡È¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥·¡¼¤Î¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëÀ®¸ù»öÎã¡É¤ÈÂª¤¨¤ëÊý¤¬¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÁí³ç¡£»ë³Ð¡¦²»³Ú¡¦SNS¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿Ê¸²½Åª³°¸ò¤Î¤¢¤êÊý¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡È¥É¥é¥à³°¸ò¡É¤ÈÉ¾¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëÃæÌî¤â¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
