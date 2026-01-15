Dreame¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¾®·¿ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖSlimate¡×¡¡Å·ÈÄ¤ÏÂÑÇ®¹½Â¤¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òÃÖ¤±¤ë
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëDreame¡Ê¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¡Ë¤¬¡¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î½»´Ä¶¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀßÃÖÌÌÀÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¡ÖSlimate¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Å·ÈÄ¤ÏÂÑÇ®¹½Â¤¤È¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¾å¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò°ÂÁ´¤ËÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
220L¥â¥Ç¥ë¤È126L¥â¥Ç¥ë¤Î2¼ïÎà¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Í½ÁÛ¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï220L¥â¥Ç¥ë¤¬49,800±ß¡¢126L¥â¥Ç¥ë¤¬29,800±ß¡£¤¤¤º¤ì¤âAmazon¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î½»´Ä¶¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀßÃÖÌÌÀÑ¤òÍÞ¤¨¤¿ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖSlimate¡×¥·¥ê¡¼¥º
ÆüËÜ¤Î½»Âð¤Ç²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÃÖ¤¾ì½ê¡×¤È¡ÖÄÌÏ©Éý¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡£126L¥â¥Ç¥ë¤ÏÉý455¡ß±ü¹Ô525¡ß¹â¤µ1265mm¤È¾®·¿¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¡£220L¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÉý¤ò480mm¤ËÍÞ¤¨¡¢¶¹¤¤¥¥Ã¥Á¥óÄÌÏ©¤Ç¤âÈâ¤Î³«ÊÄ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤·¤¿¡£
¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤âÂçÍÆÎÌ¤À
ËÜÂÎ¾åÉô¤ÎÅ·ÈÄ¤ÏÂÑÇ®¹½Â¤¤È¤·¡¢Ä´Íý»þ¤Ë¹â²¹¤Ë¤Ê¤ëÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òÎäÂ¢¸Ë¤Î¾å¤Ë°ÂÁ´¤ËÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¹â¤Þ¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¼ûÍ×¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢220L¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¼°¤ÎÎäÅà°ú¤½Ð¤·¤òÈ÷¤¨¤Æ½Ð¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼«Æ°Áú¼è¤êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡£
