¡Ö¼«Ê¬¤â¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡ÖÌîµåÉô¤âÆüËÜ°ì¡×¿ÀÂ¼³Ø±àÃË½÷¥µ¥Ã¥«ーÉô¡¡Á´¹ñÍ¥¾¡¡¦½àÍ¥¾¡¤ò³Ø¹»¤ÇÊó¹ð¡¡¼¯»ùÅç
Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇÃË»Ò¤¬½éÍ¥¾¡¡¦½÷»Ò¤¬½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥µ¥Ã¥«ーÉô¡£15Æü¡¢³Ø¹»¤ÇÀ¸ÅÌ¤é¤òÁ°¤ËÊó¹ð²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ï¡¢ÃË»Ò¤¬Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢½÷»Ò¤¬Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤ÎÊó¹ð²ñ¤Ç¤ÏÃæÅùÉô¤È¹âÅùÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤ª¤è¤½1300¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃË½÷¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Î´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬³Ø¹»¤äÃÏ¸µ¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÅùÉô¡¦¥µ¥Ã¥«ーÉô¡Ë¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ê¹âÅùÉô¡¦ÌîµåÉô¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÆüËÜ°ì¤È¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦ÃË»Ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó ÃæÌîÍÛÅÍÁª¼ê¡Ë¡Ö·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦½÷»Ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó ½®Ç·ÀîÅí²ÌÁª¼ê¡Ë¡Ö1¡¦2Ç¯À¸¤ÏÍèÇ¯ÆüËÜ°ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Â÷¤·¤¿¤¤¡×
Íè·î¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Î½Ë¾¡²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
