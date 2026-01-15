¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê12·î¡Ë16:00
·ë²Ì¡¡0.0%
Í½ÁÛ¡¡0.0%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡0.3%
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡0.1%
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡Ê½ü¤¯½»Âð¥íー¥ó¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.1%
Í½ÁÛ¡¡2.1%¡¡Á°²ó¡¡2.1%¡Ê½ü¤¯½»Âð¥íー¥ó¡¦Á°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡0.0%
Í½ÁÛ¡¡0.0%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡0.3%
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡0.1%
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡Ê½ü¤¯½»Âð¥íー¥ó¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.1%
Í½ÁÛ¡¡2.1%¡¡Á°²ó¡¡2.1%¡Ê½ü¤¯½»Âð¥íー¥ó¡¦Á°Ç¯Èæ)