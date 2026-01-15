¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¼¹¹Ô´±¤é2¿Í»É¤µ¤ì1¿Í»àË´¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ëµ¿¤¤¤ÇÆ¨Áö¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
15Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Î©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿ºÛÈ½½ê¤Î¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬¡¢½»¿Í¤ÎÃË¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì1¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿ºÛÈ½½ê¤Î¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤é2¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë60Âå¤ÎÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤â¶»¤ò»É¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»¿Í¡¢¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¤¬Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é¤ª¤è¤½500¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Ï©¾å¤Ç¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¦¤Ä¤·¤¿±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
