¡ÖGrok¡×ÀÅª²èÁüÌäÂê¡ÈÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤ÉþÁõ¤Î»Ñ¤ËÊÔ½¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐºö¹Ö¤¸¤¿¡É¡¡X¼ÒÈ¯É½
SNS¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àX¤¬ÅëºÜ¤¹¤ëÀ¸À®AI¡ÖGrok¡×¤ÇÀÅª²èÁü¤¬ºî¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢X¼Ò¤Ï14Æü¡¢¡Ö¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Î²èÁü¤òÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤ÉþÁõ¤Î»Ñ¤ËÊÔ½¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤ÎX¤¬ÅëºÜ¤¹¤ëÀ¸À®AI¡ÖGrok¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤ÇÀÅª¤Ê²èÁü¤Ëºî¤ê¤«¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤Î²èÁü¤¬Â¿¿ô¡¢Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Åö¶É¤¬12Æü¡¢X¼Ò¤ËÂÐ¤·Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤¬¡ÖGrok¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñ¤¬ÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¼Ò¤Ï14Æü¡¢¡ÖGrok¡×¤Ç¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Î²èÁü¤ò¥Ó¥¥Ë¤Ê¤É¤ÎÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤ÉþÁõ¤Î»Ñ¤ËÊÔ½¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©¸Â¤ÏÍÎÁ²ñ°÷¤ò´Þ¤àÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ç°Õ¤Î¤Ê¤¤¥Ì¡¼¥É¤Ê¤É¤Î°ãÈ¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ïºï½ü¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÏÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»ùÆ¸¤òÀÅª¤ËµÔÂÔ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµá¤á¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁÜººµ¡´Ø¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£