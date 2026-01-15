ÌÂ»Ò¤òÆÏ¤±¤¿¤é¡ÖÊì¿Æ¡×¤Ë¤Û¤Î¤«¤Ê°ãÏÂ´¶¡Ä¡¡¤½¤Î½½¿ôÇ¯¸å¡¢²øÃÌºî²È¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖºÆ²ñ¡×¤È¡Ö³Î¿®¡×¡ÚÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¤ÎÉ´Êª¸ì¡Û
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û²øÃÌºî²È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½½¿ôÇ¯Á°¤ÎÉÔ²Ä»×µÄÂÎ¸³¡ÄÌÂ»Ò¤Î¾®³ØÀ¸ÃË»Ò¤ËÆ»°ÆÆâ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¤·¡¢¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¤¬À¤¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ê°ìÏÃ¤ò¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡£
¡¡½½¿ôÇ¯Á°¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿É®¼Ô¡ÊÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¡Ë¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ä»µïºä¤Ç¾®³ØÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£Éã¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¶á½ê¤ÎRÊè±ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤¬¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£É®¼Ô¤¬ÊèÃÏ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿È¤Ê¤ê¤Î¤¤¤¤Î¾¿Æ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¤´·¤ì¤¿É÷¾ð¤ÇÎé¤ò½Ò¤Ù¤ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÉã¤È¡¢Ìµ¸À¤ò´Ó¤¯¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤ÎÊì¡£²ÈÂ²¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢µî¤êºÝ¤Ë¤Õ¤È¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢Êè¤Ë¸þ¤«¤¦Éã¤È»Ò¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÍ©Îî¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¡×»Ä¤µ¤ì¤¿°äÂ²¤Î¿´¤òµß¤¦¡È»à¼Ô¤È¤ÎºÆ²ñ¡É
¡¡¤ª¤ä¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Î»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¤È¤µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£º£Æü¤Ï¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÃå¹þ¤à¤Ë¤Ï½ë¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï9·î²¼½Ü¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½ë¤µ¤Ç¡¢30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¼ÂºÝ¡¢»ä¤Ï¾åÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ËÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤éÏ»ËÜÌÚ±Ø¤Î¤½¤Ð¤Î½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆËÜ¤òÇã¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Âç¤¤Êµ¿ÌäÉä¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Þ¤Þ¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤Ê¬¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡£
¡¡
¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦ÄÞÀè¤¬Êè±ñ¤ØÂ³¤¯Ï©ÃÏ¤ÎÊý¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
òí
¡¡²«ºª¤ÎRÊè±ñ¤ÏÐ¼°Å¤¯¡¢Àþ¹á¤Î»Ä¤ê¹á¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¤ªÈà´ß¤Î»þµ¨¤À¤«¤é¤«¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¶¡²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡Éã»Ò¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý³Ñ¤ØÄÌÏ©¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¤Ò¤È¤¤ï¿·Á¯¤½¤¦¤Ê²Ö¤¬¶¡¤¨¤é¤ì¤¿Êè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊè¤ÎÊè»ï¤ËºÇ¶áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÎµÏ¿¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï»×¤ï¤º¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¢¤Î½÷À¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡½¡½RÊè±ñ¤ËÊè¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î»û±¡¤Ï¤É¤ì¤â¾ôÅÚ½¡¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¾ôÅÚ½¡¤Ï±ýÀ¸Â¨À®Ê©¤ò»Ý¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Í©Îî¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Îã³°¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ò°ä¤·¤Æ»à¤Ì¤Î¤ÏÌ¤Îý¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÇ«¤òµ§¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÊèÃÏ¤ò½Ð¤¿¡£
¡¡RÊè±ñ¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤ËÌÌ¤·¤¿¤³¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¡¢¡ÖïåËâºä¡×¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·µ¤¤ÊÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊèÃÏ¤ÎÉßÃÏ¤Ë»û¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»û¤ÎïåËâÆ²¤¬¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¤¿¤À¤ÎÎ¢Ï©ÃÏ¤À¡£
¡¡Ï»ËÜÌÚ¸ÞÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Ä»µïºä¤ò²¼¤Ã¤¿¡£
¡¡Êè»²¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤È½Ð°©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸å¤í¤«¤é¥Ò¥¿¥Ò¥¿¤ÈÂ²»¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì±©¤Îòí¤¬¡¢»ä¤á¤¬¤±¤Æ³ê¶õ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶¼¤¹¤è¤¦¤Ë¥«¥¢¤È¤Ò¤ÈÀ¼ÌÄ¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ò¤«¤¹¤á¤Æºä¤Î²¼¤Ø¤ÈÈô¤Óµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤¤ÆÅ¾¤Ó¤«¤±¡¢¤¿¤¿¤é¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢ºä¤Î¾å¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤ÆÎ©¤Á¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ëÀþ¤ÎÀè¤ËºÙ¿È¤Î½÷¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Î©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿þ¤ÎÄ¹¤¤¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¥¿§¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¡¢Çò¤¤¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¼ó¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î»Ñ¤¬Ç¾Î¢¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡°ìµ¤¤Ëºä¤ò¶î¤±²¼¤ê¤Æ¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµ¢¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é²¿Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢RÊè±ñ¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³Î¿®
¡¡2025Ç¯¤Î10·î¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë¡¢¹Ô¤¯ÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤¿½»½ê¤òË¬¤Í¤¿¤é¡¢¤½¤³¤¬ïåËâºä¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÑ»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤Þ¤ÀÆü¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î»¶ÊâÊÊ¤¬½Ð¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËRÊè±ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊèÃÏ¤Î±ü¤ÎÊý¤«¤é¡¢Áé¤»¤¿½÷À¤¬ÆÈ¤ê¡¢³¥¿§¤ÎÄ¹¤¤¥³¡¼¥È¤Î¿þ¤È¥¹¥È¡¼¥ë¤òÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤Æ»ä¤ò¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢´ÉÍý»öÌ³½ê¤Î·úÊª¤Î±Æ¤«¤é¼ã¤¤ÃËÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡
¡¡ºÙ¿È¤ÎÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¼ê¤Ë¿å²³¤òÄó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Ã¤¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Î½÷À¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡ÀÄÇ¯¤Ï»ä¤ò¤Á¤é¤Ã¤È°ìÊÍ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤¹¤Ç¡¢ÌµÉ½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÊèÃÏ¤ÎÄÌÏ©¤òÊâ¤ßµî¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡½¡½¤½¤Î¤È¤¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤»¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÄ«¡¢º£¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¶á½ê¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀÄ»³Îî±à¤Çòí¤Î»à³¼¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÓÃ¼¤ËºòÆü¤ÎÀÄÇ¯¤È¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿½÷À¤¬¡¢17¡Á8Ç¯Á°¤ËRÊè±ñ¤Ë°ÆÆâ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤È½÷¤ÎÍ©Îî¤Î°ì·ï¤ÈÊ¬¤«¤Á¤¬¤¿¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡Ã±¤Ê¤ë»×¤¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡´ª°ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤½¤Ð¤«¤é¡¢RÊè±ñ¤Ç¿å²³¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤µî¤Ã¤¿¤¢¤ÎÀÄÇ¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ç¡¢¥³¡¼¥È¤Î½÷¤Ï¤½¤ÎÊì¿Æ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¨¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¡¢º¬µò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë³Î¿®¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡
¡¡òí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÍýÀ¤Ç¤Ï¶öÁ³¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤ËÄ»µïºä¤òÄã¤¯Èô¤ó¤Ç¤¤¿òí¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢ÀÄ»³Îî±à¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿òí¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤¤ÂÎ¤Ä¤¤Î¤¢¤ÎÀÄÇ¯¤ÏÊì¿Æ¤Î¾Í·îÌ¿Æü¤ËÊè»²¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¡½
¡Úµ»öÁ°È¾¡Û¤Ç¤Ï¡¢½½¿ôÇ¯Á°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ËãÉÛ½½ÈÖ¤È¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÌÂ»Ò¤Î¾¯Ç¯¡¢2¿Í¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿Êè±ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¡Ê¤«¤ï¤Ê¡¡¤Þ¤ê¤³¡Ë
1967Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£²ø°Û¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤È¾ì½ê¤ò¼èºà¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¡£²øÃÌ¤Î¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¡Ø¼ÂÏÃ»ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¤ò¤ó¤Ê¸ì¤ê¡Ù¡Ê³ÑÀî¥Û¥é¡¼Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÈ¬²¦»Ò²øÃÌ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£ÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£²ø°Û²øÃÌ¸¦µæ²ñ²ñ°÷¡£2025Ç¯È¯Çä¤Î¶áÃø¤Ï¡ØºÇ¶²Êª·ï½¸ ²È²ø¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë8·î´©¡¿²òÀâ:¿À±Ê³Ø¡Ë¡¢¡Ø²øÃÌ²°²øÃÌ2¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡7·î´©¡Ë¡¢¡Ø°ì¡»È¬²øÃÌ ±£Î¤¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë6·î´©¡Ë¡¢¡Ø¹ðÇò²øÃÌ ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò5·î´©¡Ë¡¢¡Øµþ²¦±èÀþ²øÃÌ¡Ù¡Ê¶¦Ãø:µÈÅÄÍªµ°¡¿ÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë4·î´©¡Ë
