¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬£±£³Æü¡¢Âç²ñ¤Î¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ä«ÁÒ¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¢¤»¡¼¤ä¤¬Å¥¿ì¤·¡¢Âçºå¤ÎÌäÂê»ù·ö²Þ¼«Ëý¡¢¥·¥§¥ó¥í¥ó¤ËÍí¤ß¡¢°ì¿¨Â¨È¯¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¸å¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÅ¥¿ì¤·¤¿¤»¡¼¤ä¤¬¡Ö¥·¥§¥ó¥í¥ó¡ª¥·¥§¥ó¥í¥ó¡ª¤ªÁ°¤³¤¤¤è¡×¤È·ö²Þ¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤¿¡£¥·¥§¥ó¥í¥ó¤Ï¡Ö¸å¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤¨¤¨¤ä¤í¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤ä¤í¡×¤ÈÂç¿Í¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤»¡¼¤ä¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤ó¤Ê¡ª¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡ª¤ªÁ°¡¢²¶¤È¤ä¤ó¤Í¤§¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÀ¨¤ß¡¢ÁûÁ³¡£¤»¡¼¤ä¤Ï¥á¥«·¯¤é¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥§¥ó¥í¥ó¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢Ê¢¤¯¤¯¤Ã¤È¤±¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥§¥ó¥í¥ó¤ÎÊý¤¬Âç¿Í¤ÇÁð¡×¡¢¡Ö¤»¡¼¤ä¡¢¤Þ¤¸¤Ç¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤³¤ì¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£