¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£µÆüÌÜ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡£Î£È£Ë¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤¬Î×»þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢¸á¸å£´»þ¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬£±£¸Ê¬´Ö¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï£µÊ¬¤Û¤É¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢ËëÆâ¤Î¼èÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢Ä«Çµ»³¤¬ÎµÅÅ¤ò´ó¤ê¤¤ê¤Ç²¼¤·¡¢¸æÖÖ³¤¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤Ç±©½Ð»³¤òÂà¤±¤¿¡£Ãæ·Ñ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸þÀµÌÌ¤Ç²òÀâ¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¤Ë¡Ö¤´¾Ò²ð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿ÆÊý¤â¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ±þ¡£¡Ö¤Þ¤À¿ÆÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£²¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£