¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²¦¹ñ¡×³«ºÅ¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡õ¤ª²Û»ÒµÍ¤áÊüÂê¥³¡¼¥Ê¡¼¤â
¡¡ÉÔÆó²È¤Ï23Æü¤«¤é2·î15Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²¦¹ñ¡×¤òµþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¥Ú¥³¤Á¤ã¤óÉ±¡õ¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó²¦»Ò¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ææ²ò¤¤ä¤ª²Û»ÒµÍ¤áÊüÂê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¾¦ÉÊ¤â¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ç³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥³¥é¥ÜPOPUP ¥Ö¡¼¥¹¡×¤âÅÐ¾ì¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢º£²ó½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ´üÃæ¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥È¥í¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤½éÅÐ¾ì¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ô¡£¡Ø¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤Ï¡¢¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¥´¥à¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤¡£Á´5¼ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âç¤¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ÇÎø¿Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤ä¡¢¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥é¡¼ÉÕ¤¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤â¤½¤í¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤POPUP¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤ÈºÅ»ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤Î¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Á´12¼ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥®¥Õ¥È´Ì¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁ´2¼ï¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥ß¥Ë¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ï¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê¥Ð¥¿¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡Ë¡×¤¬4Ëç¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥æ¡¼¥¹À¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¥Á¥ç¥³¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡ÉÆæ¤ò²ò¤¯¡¢»²²Ã·¿´ë²è¤â¼Â»Ü¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ú¥³¤Á¤ã¤óÉ±¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£Ææ¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤ä¤µ¤·¤¤ÆâÍÆ¤«¤é¡¢Âç¿Í¤â»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·¤Ò¤Í¤ê¤Î¤¢¤ëÌäÂê¤Þ¤ÇÁ´3Ìä¤òÍÑ°Õ¡£¿Æ»Ò¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£Á´¤Æ¤ÎÆæ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¡È¥Á¥ç¥³¤Ã¤È¤·¤¿¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1Æü30¿Í¸ÂÄê¤Ç¡ÖÉÔÆó²È¤Î¤ª²Û»ÒµÍ¤áÊüÂê¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£»²²ÃÈñÀÇ¹þ1100±ß¤Ç¡¢¿Íµ¤¤ª²Û»Ò¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂÞ¤Ë45ÉÃ´Ö¹¥¤¤Ê¤À¤±µÍ¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ë¥¡¼¤ä¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¡¢¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤òÁª¤ó¤ÇµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢È¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¤¥Ã¥¿¥Ø¥ë¡ÊIttaherl¡Ë¡×¤È¡¢ÉÔÆó²È¤¬¡¢º£²ó½é¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥Ã¥¿¥Ø¥ë¤Ï¡¢¡ÖÍú¤¯¿Í¤ÎËèÆü¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢µ¤Ê¬¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë·¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥·¥å¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£Íú¤¿´ÃÏ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°ìÂ°ìÂÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÆÃÊÌ¤Ë¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÈÎÇä¡£Â¸µ¤«¤éµ¤Ê¬¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÇ¹þ2500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÇ¹þ3000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö¡ÌÈóÇäÉÊ¡Í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
