¡¡µð¿Í¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹±Îã¤Î£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¤¬»ÙÇÛ²¼¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦Æ£°æ¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë¤¬£±°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÁö¤Ã¤¿ÃÝ´Ý¤¬½ù¡¹¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¡¢È´¤¤¤Æ»ÙÇÛ²¼£±°Ì¤Î£¶Ê¬£·ÉÃ¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÎÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡È°ÂÄê¡É¤·¤¿Áö¤ê¤¬£±°Ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À·Á¡£¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÅêµå¤¬Çä¤ê¤ÎÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ç¤âÁê¼ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÁ´ÂÎ£±°Ì¤Ï¡¢Í£°ì¤Î£µÊ¬Âæ¤È¤Ê¤ë£µÊ¬£´£²ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯Êá¼ê¡ÊË¶¶Ãæ±û¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£