¡¡2026Ç¯1·î15Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç¿Í»öÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëµ×ÊÝÅÄ½ß»á¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ä£¤Î¸©À¯µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²£ÉÍ»ÔÄ¹¡¦»³ÃæÃÝ½Õ»á¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó40¿Í¤Îµ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
±²Ãæ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿»³Ãæ»á¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¡Ê1·î11ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ë¼ÂÌ¾´é½Ð¤·¤ÇÅÐ¾ì¡£»³Ãæ»á¤¬Éû»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¡×¡Ö¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¸µ»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤ËÂÐ¤·ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ×ÊÝÅÄ»á¼«¿È¤¬Ä¾ÀÜ¡¢»³Ãæ»á¤«¤éË½¸À¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³Ãæ»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈïÉ¾²Á¼Ô¤Î¥×¥é¥¹ÌÌ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤âÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ÜºÙ¤òµ¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤Àµ×ÊÝÅÄ»á¡£¶ì¤·¤¤¶»Ãæ¤ò¡¢¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤âÍÍ¡¹¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï´¶³Ð¤¬¥Þ¥Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Æ°Ø©¤¬¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤È¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶²ÉÝ¿´¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¡¡µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï»³Ãæ»á¤ËÂÐ¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤äÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÅ°Äì¤·¤¿Ä´ºº¤Î¼Â»Ü¤È¸øÉ½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ»á¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿»³Ãæ»á¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë