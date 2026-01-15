Åìµþ³ô¼°¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á£²£³£°±ß°Â¤È£´Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¢È¾Æ³ÂÎ³ôÆðÄ´¤â£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÏ¢ÆüºÇ¹âÃÍ
¡¡£±£µÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô°Â¤ò¼õ¤±¤Æ£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤ËÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬¤«¤µ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï²¼¤²½Â¤Ã¤¿¡£½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Î´ÑÂ¬¤òÇØ·Ê¤ËÀè¹â´üÂÔ¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡Ë¤ÏÏ¢Æü¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡Âç°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£³£°±ß£·£³Á¬°Â¤Î£µËü£´£±£±£°±ß£µ£°Á¬¤È£´Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£²£´²¯£´£µ£²£¶Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£¶Ãû£¹£¶£²£·²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£±£¶£³¡¢ÂÐ¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£³£¹£·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£´£³ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡äÀ½¤ÎÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Ë´Ø¤·¤ÆÃæ¹ñÀÇ´ØÅö¶É¤¬Í¢Æþ¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£±¡ó°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÅìµþ»Ô¾ì¤Ï°ú¤·Ñ¤°³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢£Á£É¤äÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ø¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢²áµî¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÆüËÜ³ô¤¬¾å¾º¤·¤¿·Ð¸³Â§¤«¤é¶¯µ¤¥àー¥É¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£·³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤Û¤«¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì£²£µ£°»Ø¿ô¤ÏµÞÈ¿È¯¤·¾å¾ºÎ¨¤Ï£³¡¥£¶¡óÄ¶¡£Åê»ñ²È¤ÎÊª¿§°ÕÍß¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤¬Ï¢Æü¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ò±é¤¸¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»ºÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ô£Ó£Í£Ã¡Ë¡ãTSM¡ä¤¬È¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£±£°～£±£²·î´ü·è»»¤ÏÂçÉý¤ÊºÇ½ªÁý±×¤È¤Ê¤ê¡¢½ãÍø±×¤Î¿å½à¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¸å¾ì¸åÈ¾¤Ë£Ô£Ó£Í£Ã¤Î¹¥·è»»¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ÈÅê»ñ²È¿´Íý¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¡¢Ä«Êý¤Ë°ì»þ£¶£°£°±ß¤òÄ¶¤¹²¼¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984.T>¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¤¬ÆðÄ´¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983.T>¤ä£Ë£Ä£Ä£É<9433.T>¡¢ÂçÀ®·úÀß<1801.T>¤¬³ô²Á¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¤Û¤«¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9501.T>¤ä£Ê£ÒÅìÆüËÜ<9020.T>¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯<6954.T>¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¡£ÀÐÌý»ñ¸»³«È¯<1662.T>¤äÂç¹õÅ·Êª»º<2791.T>¡¢£Ô£É£Ó<3626.T>¤¬²¼ÃÍ¤òÃµ¤ê¡¢£Ó£È£É£Æ£Ô<3697.T>¤¬Â³µÞÍî¡£¥Û¥·¥¶¥<6465.T>¤äÉÔÆó±Û<6474.T>¤¬ÂçÉý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö<7203.T>¤ä»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×<8306.T>¤¬´è¶¯¡£ÇäÇãÂå¶â¥È¥Ã¥×¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<285A.T>¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¡¢»°É©½Å¹©¶È<7011.T>¤äÇ¤Å·Æ²<7974.T>¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035.T>¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡££Ê£Ø¶âÂ°<5016.T>¤äÎÉÉÊ·×²è<7453.T>¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¡¢ÅìË®°¡±ô<5707.T>¤äÂè°ìµ©¸µÁÇ²½³Ø¹©¶È<4082.T>¡¢ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°<6330.T>¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS