58789.64¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
55124.91¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
54983.53¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
54824.25¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
54110.50¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á15Æü½ªÃÍ
53749.31¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
53452.56¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
52836.67¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
52373.70¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
52343.15¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
52080.88¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
51832.80¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂ±¢Å¾ÃÍ
51565.55¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
51361.31¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
51177.42¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
50998.10¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
50709.20¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
50103.14¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
49622.49¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
49614.99¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
49337.51¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
48497.26¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
48246.89¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
47965.83¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
47371.31¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
47036.93¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
46871.28¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
46594.15¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
43565.20¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
43055.86¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
39759.09¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
38022.85¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
36429.29¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
35952.98¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡93.53(Á°Æü90.27)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡85.50(Á°Æü75.46)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 81.72(Á°Æü82.97)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 75.19(Á°Æü75.61)
¡Î2026Ç¯1·î15Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹