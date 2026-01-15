£Æ£Ê¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾ÀÖ»ú¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡£Æ£Õ£Ê£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó <1449> [»¥¾Ú] ¤¬1·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤Î·Ð¾ïÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1600Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª6800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï6100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2600Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª5800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡2025Ç¯12·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü¤ÎÄ¾¶á¤Î³«¼¨»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÂç¤ÎÈËË»´ü¤Ç¤¢¤ëÂè£´»ÍÈ¾´ü¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÄê¤Î¼õÃí²óÉü¤ª¤è¤Ó¶ÈÀÓ¤ÎÈÔ²ó¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î»ö¶È´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤äÊª²Á¾å¾º¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢½»ÂðÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù½ÐÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿µ½Å»ÑÀª¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ê¡¢¹ØÇã°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤ËÄ¹´ü²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¦½»Âð´ØÏ¢»Ù½Ð¤ÎÍÞÀ©¤ä¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¡¦»ñºà²Á³ÊÅù¤Î¹âÆ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î³°ÉôÍ×°ø¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÏÅö½é¤Î¸«¹þ¤ß°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¿ä°Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè£´»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼õÃí·ï¿ô¤ÏÅö½é¤Î¸«¹þ¤ß¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÈñºï¸º¤äÈÎÇä²Á³Ê¤Ø¤Î°ìÉôÅ¾²Ç¤Ê¤É¡¢Íø±×Î¨¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çä¾å¹â¤Î¸º¾¯¤òÊä¤¦¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¸º¼ý¸º±×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡°Ê¾å¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¹â¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ª¤è¤ÓÅö´ü½ãÍø±×¤¬Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯12·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¾åµÍ½ÁÛ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
