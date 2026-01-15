Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¢¥ë¥¸¥Ã¥Á¤È1²óÀï¡¡Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤Î»ÍÂçÂç²ñÂè1Àï¡¢Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê18Æü³«Ëë¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ë¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬15Æü¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢½÷»Ò¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°16°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÏÆ±71°Ì¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥¢¡¦¥ë¥¸¥Ã¥Á¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡87°Ì¤ÎÆâÅçË¨²Æ¡Ê°ÂÆ£¾Ú·ô¡Ë¤Ï64°Ì¤Î¥½¥é¥Ê¡¦¥·¥¨¥é¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï112°Ì¤ÎË¾·î¿µÂÀÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬33°Ì¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹¡¦¥Á¥Á¥Ñ¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤È¤Î½éÀï¡£202°Ì¤Ç19ºÐ¤ÎºäËÜÎç¡ÊIMG¡Ë¤ÏÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½é¤á¤Æ»ÍÂçÂç²ñËÜÀï¤ËÎ×¤à¡£