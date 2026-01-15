ËÌ³¤Æ»YS¤¬È¡´Û»Ô¡¦ËÌÅÍ»Ô¤ÈÅÏÅç´ÉÆâ¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸°Ê²¼¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ
¡¡V.LEAGUE MEN EAST¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤Ï¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¤ÆÈ¡´Û»Ô¡¢ËÌÅÍ»Ô¤ª¤è¤ÓÅÏÅç´ÉÆâºß½»¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Í¥ÂÔ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢Í¥ÂÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ï1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÈ¡´Û¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥ìー¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚ¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¡£È¡´Û»Ô¡¢ËÌÅÍ»Ô¤ª¤è¤ÓÅÏÅç´ÉÆâ¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¡¢1³¬¤Î¥¢¥êー¥Ê¼«Í³ÀÊ¡Ê°ìÉô¤ÎÀÊ¼ï¡Ë¤¬1,000±ß¡¢2³¬¤Î¥®¥ã¥é¥êーÀÊ¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢È¡´Û»Ô¡¢ËÌÅÍ»Ô¤ª¤è¤ÓÅÏÅç´ÉÆâ¤Ëºß½»¤ÎÊý¤â1³¬¤Î¥¢¥êー¥Ê¼«Í³ÀÊ¡Ê°ìÉô¤ÎÀÊ¼ï¡Ë¤¬1,000±ß¡¢2³¬¤Î¥®¥ã¥é¥êーÀÊ¤¬500±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÏËÌ³¤Æ»YS¤Î¸ø¼°LINE¤«¤é²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÆü¤ÏÌÈµö¾Ú¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¢³ØÀ¸¾Ú¤Ê¤É¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÎÊý¤ÇÌµÎÁÀÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÏÉÔÍ×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²ñ¾ì¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£