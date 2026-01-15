¡È¶²¤í¤·¤¤ÅÁÀ÷ÉÂ¡É¤È¤¤¤¦¸í²ò¤«¤éÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Ë¡Äî¤Ç»à·ºÈ½·è¡Ä¼¹¹Ô¸å¤Î¡ÈºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡É¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¡¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×ÊÛ¸î»Î¤ÎÁÊ¤¨
Á´¹ñ½é¡Ä»à·º¼¹¹Ô¸å¤Î¡ÖºÆ¿³¡×¤Ê¤ë¤«
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤È¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃÊÌË¡Äî¡×¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤Ïº£·î28Æü¡¢ºÆ¿³¡áºÛÈ½¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ï¡¢
1¡§¤½¤â¤½¤âÃËÀ¤¬ÈÈ¿Í¤«
2¡§¤½¤â¤½¤âºÛÈ½¤¬·ûË¡°ãÈ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤ËºÆ¿³¤òÇ§¤á¤ë¤«
¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¿³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤ÐÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓ»ö·ï¤È¤Ï
1952Ç¯¡¢Ìò¾ì¿¦°÷¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ¤Î¶¯À©³ÖÎ¥À¯ºö¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò´µ¼Ô¤À¤È¹ðÈ¯¤·¤¿¿¦°÷¤òº¨¤ó¤ÀÃËÀ¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿ÎÅÍÜ½êÆâ¤Î¡ÖÆÃÊÌË¡Äî¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤Ï»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ç·º¤¬³ÎÄê¡£1962Ç¯¡¢3²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¤Ë·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
»à·º¤«¤é64Ç¯¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤Ï¡¢°äÂ²¤¬µá¤á¤ëºÆ¿³¡ÊºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡Ë¤Î²ÄÈÝ¤ò1·î28Æü¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¶²¤í¤·¤¤ÅÁÀ÷ÉÂ¡É¤È¤¤¤¦¡Ö²á¤Á¡×
Åö»þ³«¤«¤ì¤¿¡ÖÆÃÊÌË¡Äî¡×¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤¬¶²¤í¤·¤¤ÅÁÀ÷ÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ÈÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢³ÖÎ¥¤·¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½´±¤ä¸¡»¡´±¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Þ¤Ç¤â¤¬Çò¤¤Í½ËÉ°á¡¢¿È¤ò¼é¤ë°áÉþ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢»ö¼Â¾å¡¢Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¹ñÁªÊÛ¸î¿Í¤Ï¸¡»¡Â¦¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤ÆÁè¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
12·î17Æü¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎºÆ¿³¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆÁÅÄÌ÷Ç·ÊÛ¸î»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅÄÌ÷Ç·ÊÛ¸î»Î¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎË¡Áâ³¦¤¬ÈÈ¤·¤¿Îò»ËÅª¤Ê²á¤Á¤À¤È¡¢»ä¼«¿ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¡×
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¤Ï¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Î³ÖÎ¥À¯ºö¤Ë¤è¤ëÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë»ö·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµ¼Â¤Î¿Í¤Ë»à·º¤ò¼¹¹Ô¤·¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ´µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¹ñ¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¡ÖÆÃÊÌË¡Äî¡×¤ò·ûË¡°ãÈ¿¤È¤¹¤ë·§ËÜÃÏºÛ¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ°äÂ²¤Ï¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤ËºÆ¿³¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
»à·º¼¹¹Ô¸å¤ÎºÆ¿³¤È¤Ê¤ì¤Ð¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¶§´ï¤Ê¤É¤Î¾Úµò¤¬ÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÑÍºá¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤ÏÌµ¼Â¤À¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¡ÖÆÃÊÌË¡Äî¡×¤ò·ûË¡°ãÈ¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿°Ê¾å¡¢·ûË¡¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤ÏÌµ¸ú¤À¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¤Ê¤éºÆ¿³¤È¤¤¤¦ÌÀÊ¸µ¬Äê¤Ï¸½ºß¤ÎË¡Î§¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖºÆ¿³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀµ»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ìµ¬Äê
ÆÁÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢ºÆ¿³µ¬Äê¤¬ÂçÀµ»þÂå¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡Öº£¤Î·ûË¡¤Ë¾È¤é¤»¤ÐºÆ¿³³«»Ï¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÁÅÄÊÛ¸î»Î¡ÖºÇ¹âºÛ¤Þ¤Ç¤â¤¬¡ØÆÃÊÌË¡Äî¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Ë¡Î§¤Ëµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ûË¡°ãÈ¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢µö¤·¤¬¤¿¤¤¡£¹ñÌ±´¶¾ð¤«¤é¤ß¤Æ¤âÈ¿¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢ÆÁÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö»ÊË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò²ñ¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÁÅÄÊÛ¸î»Î¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¼Ò²ñ¤ÎÊý¡£¿´¤Ê¤é¤º¤â²Ã³²¼Ô¤ÎÌò¤Þ¤ï¤ê¤ò±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤ÎÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ø¤ï¤¬»ö¡Ù¤È¤·¤ÆµÆÃÓ»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
·§ËÜÃÏºÛ¤Ï1·î28Æü¡¢ºÆ¿³¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·èÄê½ñ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¡ÖºÆ¿³¤ÎÈâ¡×¤Ï³«¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯²¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£