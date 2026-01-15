°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¤Î6Ì¾¤ÏÁ´°÷½üÌ¾½èÊ¬¡× µ¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÄ´ºº´ü´Ö¤Ë¹ñÊÝ¤ËÌá¤Ã¤Æµõµ¶¤Î¿½¹ð¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡©¡×¤Ë¤â²óÅú
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬15Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢°ìÉôµÄ°÷¤¬¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤Ï¡©¡×¤ËµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬²óÅú¤·¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö°Ý¿·¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¼Á¤Ê¹ñÊÝÆ¨¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¡¢¸µµÄ°÷´Þ¤á¤Æ6Ì¾¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4Ì¾¤¬Ê¼¸Ë¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¡¢1Ì¾¤¬Âçºå¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¤¬Åìµþ¤Î¸µ¶èµÄ²ñµÄ°÷¤Ç¤¹¡£¤³¤Î6Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´°÷½üÌ¾½èÊ¬¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âçºå»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ1Ì¾´«Í¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÄ°÷¼«¿È¤Ï¤½¤ì¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´«Í¶¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Ý¿·¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÎ¥ÅÞÆÏ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼õÍý¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¹ñÊÝ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤ÆÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡ÖÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅÞ¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤Þ¤¿Âè»°¼Ô¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Åö½é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿4¿Í°Ê³°¤Ë¿·¤¿¤Ë2¿Í¡¢¤½¤ì¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¸¥¹¥¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Ô¤â¡¢´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎÄ´ºº¤Þ¤¿ÄÉ²ÃÄ´ºº¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ËÜÆü¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤Î·èÄê¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ´ººÊýË¡¤¬¼«¸Ê¿½¹ð¤ÇÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬µõµ¶¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÌäÂê¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëË¡¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´ÅÞ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¡ÖÄ´ºº´ü´Ö¤Ë¹ñÊÝ¤ËÌá¤Ã¤Æµõµ¶¤Î¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æµõµ¶¤Î¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë