¡Ú¾¾²°¡ÛÇ»¸ü¥Ç¥ß¡ß¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥ì¥Ä¡Ö¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1180±ß)È¯Çä
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï1·î20Æü¡¢¡Ö¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,180±ß)¤ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¾¾²°¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,180±ß)
Æ±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¶Ì»Ò¤ò2¸Ä»ÈÍÑ¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ª¥à¥ì¥Ä¤ò¤Î¤»¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤È¡¢°î¤ì½Ð¤¹Æù½Á¤¬¥ª¥à¥ì¥Ä¤È¤È¤â¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¥Û¥«¥Û¥«¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,180±ß)
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£¤ï¤¦¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(990±ß)¡¢¶Ì»Ò¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤ÆÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Ç¥ß¤¿¤Þ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,080±ß)¡¢¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤È¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,380±ß)¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ß¤½½Á¤¬ÊÌÎÁ¶â¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(990±ß)
¡Ö¥Ç¥ß¤¿¤Þ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,080±ß)
¡Ö¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,380±ß)
¡Ö¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,180±ß)
Æ±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¶Ì»Ò¤ò2¸Ä»ÈÍÑ¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ª¥à¥ì¥Ä¤ò¤Î¤»¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤È¡¢°î¤ì½Ð¤¹Æù½Á¤¬¥ª¥à¥ì¥Ä¤È¤È¤â¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¥Û¥«¥Û¥«¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£¤ï¤¦¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(990±ß)¡¢¶Ì»Ò¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤ÆÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Ç¥ß¤¿¤Þ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,080±ß)¡¢¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤È¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,380±ß)¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ß¤½½Á¤¬ÊÌÎÁ¶â¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(990±ß)
¡Ö¥Ç¥ß¤¿¤Þ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,080±ß)
¡Ö¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(1,380±ß)