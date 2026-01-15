¡Ú¤«¤Ä¤ä¡Û¿Æ»ÒÐ§¤Î¾å¤Ë¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§¡×È¯Çä
¤«¤Ä¤ä¤Ï1·î16Æü¡¢¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§¡×(Çß:ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ979±ß/·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß)¡¢¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÆéÄê¿©¡×(Çß:ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß/·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß)¤ò¹ñÆâ¤Î¤«¤Ä¤ä(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§¡×(Çß:ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ979±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß/ÃÝ:ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß/·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß)
·Ü¤Î»Ý¤ß¤È¤«¤Ä¤ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À³ä¤ê²¼¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¿Æ»ÒÐ§¤Î¾å¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤ËÍÈ¤²¤¿¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤ò¹ë²÷¤Ë¤Î¤»¤¿¡£¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤Ë¤ÏÆÃÀ½¤Î´Å¸ý½Ð½Á¾ßÌý¤ò¤«¤±¡¢½Ð½Á¤Î¤·¤ß¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¶Ì»Ò¡¢¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿·ÜÆù¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¡£
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§(Çß)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ979±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß)
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§(ÃÝ)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß)
¤Þ¤¿¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤È¤·¤ÆÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤¬80g¤Î¡ÖÇß¡×¤È120g¤Î¡ÖÃÝ¡×¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©»öÎÌ¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¿Æ»ÒÐ§¤Ï¡ÖÇß¡×¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ979±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß¡¢¡ÖÃÝ¡×¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß¡£Äê¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡ÖÇß¡×¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß¡¢¡ÖÃÝ¡×¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,199±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,200±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÆéÄê¿©(Çß)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß)
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÆéÄê¿©(ÃÝ)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,199±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,200±ß)
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§ÊÛÅö¡×¤ÏÇß¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ961±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß¡¢ÃÝ¤ÏÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,069±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§ÊÛÅö(Çß)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ961±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß)
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§ÊÛÅö(ÃÝ)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,069±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß)
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§¡×(Çß:ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ979±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß/ÃÝ:ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß/·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß)
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§(Çß)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ979±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß)
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§(ÃÝ)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß)
¤Þ¤¿¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤È¤·¤ÆÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤¬80g¤Î¡ÖÇß¡×¤È120g¤Î¡ÖÃÝ¡×¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©»öÎÌ¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¿Æ»ÒÐ§¤Ï¡ÖÇß¡×¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ979±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß¡¢¡ÖÃÝ¡×¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß¡£Äê¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡ÖÇß¡×¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß¡¢¡ÖÃÝ¡×¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,199±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,200±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÆéÄê¿©(Çß)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,089±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß)
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÆéÄê¿©(ÃÝ)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,199±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,200±ß)
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§ÊÛÅö¡×¤ÏÇß¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ961±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß¡¢ÃÝ¤ÏÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,069±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§ÊÛÅö(Çß)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ961±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ980±ß)
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§ÊÛÅö(ÃÝ)¡×(ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ1,069±ß¡¢·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ1,090±ß)