mouse¡¢14·¿WUXGA±Õ¾½ÅëºÜÌó1.09kg¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¡Ömouse X4¡×ÈÎÇä³«»Ï
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï1·î15Æü¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Èmouse¡É¡Ê¸Æ¾Î¡§¥Þ¥¦¥¹¡Ë¤è¤ê½ÅÎÌÌó1.09kg¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 5 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ 125U¤òÅëºÜ¤·¤¿14·¿WUXGA±Õ¾½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ömouse X4¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ömouse X4-I5U01SR-A¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 5 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ 125U¡¢16GB¥á¥â¥ê¡¢256GB NVMe M.2 SSD¤òÅëºÜ¤·¤Æ13Ëü9,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤è¤ê¡£¡Ömouse X4-I5U01SR-A¡Ê·¿ÈÖX4I5U01SRAUAW102DEC¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 5 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ 125U¡¢32GB¥á¥â¥ê¡¢500GB NVMe Gen4¡ß4¤ÎM.2 SSD¤òÅëºÜ¤·¤Æ15Ëü9,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤è¤ê¡£
14·¿WUXGA±Õ¾½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ömouse X4¡×¥¤¥á¡¼¥¸
¡û14·¿¡¢Çö¤µ15mm¡¢·Ú¤µÌó 1.09kg¤È¥Þ¥¦¥¹¥Ö¥é¥ó¥ÉºÇ·ÚÎÌ¥¯¥é¥¹
¡Ömouse X4¡×¤Ï¡¢²ÄÈÂÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿14·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ìó15mm¤ÎÇö·¿Àß·×¤ª¤è¤ÓÌó1.09kg¤Î½ÅÎÌ¤ò¼Â¸½¡£¥Þ¥¦¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î14·¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ·ÚÎÌ¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢USB Power Delivery¥¢¥À¥×¥¿¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÈÂÓÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾ÍèÈæ¤Ç¤ÏÌó4mm¤ÎÇö·¿²½¤ÈÌó290g¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹âÉé²Ù»þ¤ÎÆ°ºî²»¤â½¾ÍèÀ½ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó23¡óÄã¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£16:10ÈæÎ¨¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë¿ä¾©¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¡£
¡ûAIµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾ÊÅÅÎÏ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë CoreTM Ultra 5 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ 125U ÅëºÜ
¿·¤¿¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë CoreTM Ultra 5 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ 125U ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI½èÍýÀìÍÑ¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È(NPU)¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AIÂÐ±þ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÆ°ºî¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£
NPU¤ÏCPU¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ëÍøÍÑ»þ¤Ê¤É¡¢AIµ¡Ç½ºîÆ°»þ¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤Î±äÄ¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡ûHDMI½ÐÎÏ¤È4¤Ä¤ÎUSBÃ¼»Ò¤òÁõÈ÷
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢4K±ÇÁü½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëHDMIÃ¼»Ò¤ª¤è¤ÓUSB Power Delivery¤ÈDisplayPort Alt Mode¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëUSB 3.2 Gen1 Type-C Ã¼»Ò¤ò2´ðÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼Åù¡¢Type-C ¥³¥Í¥¯¥¿¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¼þÊÕµ¡´ï¤È¤ÎÀÜÂ³À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾Íè·¿¤Î Type-A Ã¼»Ò¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÉ²Ã¤ÎUSB¥Ï¥Ö¤ò·È¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£
