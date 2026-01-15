5¿Í¤¬»à½ý¡Ä¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤ËÊü²Ð¤·Á´¾Æ¤µ¤»¤¿ºá 24ºÐÃË¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë ¸¡»¡Â¦¤Ï¡È¼«»¦¤ÎÁ°¤ËÇ³¤ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¡É¤È»ØÅ¦
¡¡¤ª¤È¤È¤·¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤¬Á´¾Æ¤·¡¢5¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Êü²Ð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ¿¦¤Î¿¹¹¾Î°À»Èï¹ð(24)¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·8·î¡¢¹â»³»ÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤Ë¥é¥¤¥¿ー¤Ç²Ð¤òÊü¤Á¡¢¥¢¥Ñー¥È¤òÁ´¾Æ¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í2¿Í¤¬»àË´¡¢3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢¿¹¹¾Èï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Â¾¤ÎÉô²°¤ÎÀ¸³è²»¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«»¦¤ò¹Í¤¨¡¢»à¤ÌÁ°¤Ë¥¢¥Ñー¥È¤òÇ³¤ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¡¢»à¤Ë¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÇ³¤ä¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¾×Æ°Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¼«¼ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÎÌ·º¤òÁè¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£