¡ÖÁÇ¿Í¤¬¤·¤Ä¤³¤¹¤®¤¿¤·¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤â¡Ä¥Á¥ç¥³¥×¥é¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ëµ¯¤¤¿¡È°ÛÊÑ¡É
º£¤ò»þ¤á¤¯Çä¤ì¤Ã»Ò¥³¥ó¥Ó¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤ÏÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê45¡Ë¤È¾¾Èø½Ù¡Ê43¡Ë¤Î2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥Á¥ç¥³¥×¥é¡Ë¡£ºòÇ¯Âç³¢Æü¡¢Ìó7»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®Ç¯±Û¤·À¸ÊüÁ÷SP¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤À¡£
¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Ï2014Ç¯¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥È»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î´ë²èÎÏ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï248Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ê¡¢¡Ö°¤¤´éÁª¼ê¸¢¡×¤ä¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤Î¥¯¥º¡×¤Ê¤É¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËºÇ¶á¡È¤¢¤ë°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö9·î13Æü°Ê¹ß¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿20ËÜ¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬ÆÍÁ³ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Àè·îËö¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤ÎÆ°²è¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Á¥ç¥³¥×¥é¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯9·î¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¼ÕºáÆ°²è¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤¬¡½¡½¡£
¡Ö¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Î¥¦¥é¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î°ðÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤òÃæ½ý¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤¹Î®¤ì¤Ç¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤¬¡ÈÁÇ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¡¢¡È±ê¾å¡É¡£¼ÕºáÆ°²è¤Ç¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ø¤¹¤´¤¯¶ËÃ¼¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¼áÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï1¥«·î¤Û¤É¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤ÎÆ°²è¤·¤«¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤¬ÄÀÀÅ²½¤·¤¿10·îÃæ½Ü¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤òºÆ³«¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡¢°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤¬´ó¤»¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍóÊÄº¿¤ò¤¦¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï2¿Í¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Á¥ç¥³¥×¥é¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÁÇ¿Í¤¬¤·¤Ä¤³¤¹¤®¤¿¤·¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ÎÄøÅÙ¤ÎÈ¯¸À¤ÇÊ¨ÅÀÄ¶¤¨¤ÆÇ´Ãå¤¹¤ë¤È¤«ÁÇ¿Í¤µ¤óÃ£¤É¤ó¤À¤±¥×¥é¥¤¥É¹â¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤¤À¤ËÇ´Ãå¤·¤Æ¤ëÁÇ¿Í¤ÎÉé¤±¤À¤í¡Õ
¡ÔYouTube¥³¥á¥ó¥ÈÍó¥¤¥ä¥ß¤Ð¤«¤ê¤ÇÊò¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÁÇ¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÅÜ¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ì¾»Ø¤·¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Õ
¡Ô²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ2026Ç¯¤â¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¡Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡Õ