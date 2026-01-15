ÀÐÄÍ¸µ¾Ï»á¡¡²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ÐÍý¶þ¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯¼£¤Î³Ê¸À¡Äº£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡CBCÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¤ÎÀÐÄÍ¸µ¾Ï»á¤¬15Æü¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤é¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¾ÜºÙ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤ä·ÐºÑÀ¯ºö¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç2·î¤Î½°±¡Áª¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤Ï¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤È¡Ö2·î3Æü¸ø¼¨¡¢15ÆüÅê³«É¼¡×¤¬¼´¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ñÃÌ¤Ë¤ÏÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬Æ±ÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍ»á¤Ï¡ÖÂçµÁ¤¬¤É¤¦¤À¤È¤«¡¢ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¸À¤¤Êý¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ÐÍý¶þ¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯¼£¤Î³Ê¸À¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ¾Í»ö¤¬½Ð¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ç¤â»Ù»ýÎ¨¹â¤¤¤·¤Í¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æº£¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÍý¶þ¡¢ÂçµÁ¤Ã¤Æ²¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£·îÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ë¹Í¤¨¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£