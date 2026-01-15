¡ÖÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó²ò»¶¤¹¤ë»þ¤Ï»öÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡×´ßÃ«Íö´Ý¤ÎÈ¯¸À¤¬¡ÈÌµÃÎ¡É¤ÈÊªµÄ¡£¤·¤«¤·ËÜÅö¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
¡¡¤¤¤Þ¡¢ÏÀµÒ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤È½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡24ºÐ¤Î¼ã¼ê¡ÈÏÀµÒ¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä´ßÃ«Íö´Ý¤Î¡È´Ö°ã¤Ã¤¿È¯¸À¡É¤¬ÊªµÄ
¡¡¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢´ßÃ«Íö´Ý»á¡£ÇÐÍ¥¤Î´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È¸µ¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Î´ßÃ«¹á¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¥»¥ì¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉÙ¤ÊÎ±³Ø·Ð¸³¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¼«Í³¤ÊÈ¯¸À¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¡ÖX¡×¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¡£¡ã¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ÏÈ¤Î²æ¡¹¤ÏÁªµóÁ°ÅÓÃ¼¤Ë¥¯¥½Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¥Þ¥¸¤Ç¼¡¤«¤é²ò»¶¤¹¤ë»þ¤Ï»öÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡ä¡Ê2026Ç¯1·î10Æü¡¡¸á¸å0»þ21Ê¬¡¡¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¡Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¡Ê´ßÃ«»á¡Ë¤Ë¤É¤¦¤«ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤ÎÈéÆù¤ò¹þ¤á¤Æ»ä¸«¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²ò»¶¸¢¤ÏÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®³ØÀ¸¤Û¤É¤Î¾ï¼±¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÌ·Àè¤òÌîÅÞ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë´ßÃ«»á¤ËÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊò¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÂçÊý¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢´ßÃ«»á¤ÏºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë¡ÖÀîºê»Ô¤Ç¥¯¥ë¥É¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥æ¥À¥ä·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¤É¤³¤«¤é½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤È¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥×¥Á±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯¸À¤Î´í¤¦¤µ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢¡ÌµÃÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ä
¡¡´ßÃ«»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÌµÃÎ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÌµÃÎ¤Ê¤Î¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢À¤ÏÀ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌµÃÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ï·è¤·¤Æºá¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀìÌç²È¤Ç¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¡¢È©´¶³Ð¤Ç°ãÏÂ´¶¤ä¶¦´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖÌµÃÎ¡×¤Ê¿Í¤Ó¤È¤ÎÌò³ä¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ÎÌµÃÎ¤ÎÎÏ¤ò½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÀ¸³è¼Ô¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇËÑ¤Ê¤½¤â¤½¤âÏÀ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÌò³ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¤³¤ÎÌò³ä¤òºÇ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Çºî²È¤Î¸Å»Ô·û¼÷¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£È¯¸À¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò±ê¾å¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ÎÏÀË¡¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎÀ¤ÇÂç½°¤òÀâ¤Éú¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤â¤°¤ê¤³¤ó¤ÇµÄÏÀ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸Å»Ô»á¤¬¼è¤ëÎ©¾ì¤¬¡¢¡ÖÌµÃÎ¡×¤ÎÂ¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡´ßÃ«Íö´Ý¤È¸Å»Ô·û¼÷¤Î¡È·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ë´ßÃ«»á¤È¸Å»Ô»á¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Å»Ô»á¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÌµÃÎ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢´ßÃ«»á¤Ï½ã¿è¤ËÌµÃÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Å»Ô»á¤ÏµÄÏÀ¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ÈÀï¤¤¤Î¹½¿Þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÌµÃÎ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢´ßÃ«»á¤Î°ìÏ¢¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¸Ê¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ßÃ«»á¤Ï¡¢ÁÇ¼ê¤Ç´Ý¹ø¤Ê¤Î¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤«¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉð´ï¤¬¤¢¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀï¤¤¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤Ï¿´Äì´í¤¦¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ÌäÂê¤Ï¡ÖÈà¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤ÇÈÖÁÈ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´ßÃ«»á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¼«ÂÎ¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÌäÂê¤ÏÈà¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤ÇÈÖÁÈ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¡È²ò»¶¤¹¤ë¤Ê¤éÌîÅÞ¤«¤é²¶¤Ë°ì¸À¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤È¤«¡È¥¯¥ë¥É¿Í¤È¤«¤¤¤¦¥æ¥À¥ä·Ï¤ä¤Ù¡¼¤è¡É¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤ÌµË¡ÃÏÂÓ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÄì¤¬È´¤±¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÀÐ¹õÎ´Ç·
¡ÚÀÐ¹õÎ´Ç·¡Û
²»³ÚÈãÉ¾¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¢À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¹É®¡£¡Ø¿·Ä¬¡Ù¡Ø¥æ¥ê¥¤¥«¡ÙÅù¤Ë²»³ÚÉ¾ÏÀ¤ò´ó¹Æ¡£¡ØNumber¡ÙÅù¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼èºà¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡£X: @TakayukiIshigu4
