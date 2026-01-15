Google¡¢¾®Çä¸þ¤±AI¤ò¶¯²½¡¡¿·µ¬³Ê¡ÖUCP¡×¤ÇGemini¤ÈÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë
¡¡¥°ー¥°¥ë¡ÊGoogle¡Ë¤ÈÆ±¼Ò¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ÊAlphabet¡Ë¤ÎCEO¥µ¥ó¥Àー¡¦¥Ô¥Á¥ã¥¤»á¤Ï11Æü¡¢¾®Çä¶È³¦¤ÎAI¥·¥Õ¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÁ´ÊÆ¾®Çä¶È¶¨²ñ¡ÊNRF¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖUCP¡×¤ÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ·¿¤Î¹ØÇã¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡¡¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÖUniversal Commerce Protocol¡ÊUCP¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡UCP¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Google¸¡º÷¤Î¡ÖAI Mode¡×¤ä¡ÖGemini¡×Æâ¤ËÄ¾ÀÜÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡Ö¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥æー¥¶ー¤Ï²ñÏÃ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Google Pay¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿ô¥¿¥Ã¥×¤Ç·èºÑ¤ò´°Î»¤Ç¤¤ë¡£
¡¡UCP¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥Õ¥¡¥¤¡ÊShopify¡Ë¤ä¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ÊWalmart¡Ë¤Ê¤É¤Î¶È³¦¥êー¥Àー¤È¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó¤«¤ÄÆÃÄê¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖGemini Enterprise¡×
¡¡¾®Çä¶È¼Ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖGemini Enterprise for Customer Experience¡×¤¬¥×¥ì¥Ó¥åーÈÇ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸¡º÷¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÀÜÅÀ¤òÅý¹ç¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ä¥µ¥Ýー¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ê¤É¤¬´û¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤Î²þÁ±¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Á¥§ー¥ó¤Î¥¯¥íー¥¬ー¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¥¢¥×¥êÆâ¤ÇAI¤¬ÈÎÇä°÷¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥íー¥óÇÛÁ÷¡ÖWing¡×¤Î¥¨¥ê¥¢³ÈÂç
¡¡ÇÛÁ÷Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È»±²¼¤ÎWing¤Ë¤è¤ë¥É¥íー¥óÇÛÁ÷¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¤È¤ÎÄó·È¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÇÛÁ÷¼ÂÀÓ¤ÏÇÜÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Íè½µ¤«¤é¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤Ç¤ÎÇÛÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Ï¥ªー¥é¥ó¥É¡¢¥¿¥ó¥Ñ¡¢¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ø¤â½ç¼¡³ÈÂç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£