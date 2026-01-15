ÃæÆÇÀ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡Ä¡ª¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬½Ð¤·¤¿¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥óÌ£¤Î¥Ý¥Æ¥È¡É¥Þ¥¸¤Ç¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¡Ö3¤Ä¤âÇã¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Öº£Æü¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡©¡×¤ªÃëµÙ·Æ¤Î¥é¥ó¥Á¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»³À¹¤¯¤ó¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤Î¤¤¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥¯¤Î¡Ö¤ª²Û»Ò¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¡×¤¬ÀäÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª
1940Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¡£1971Ç¯¤ËÆüËÜ1¹æÅ¹¤¬¶äºÂ»°±Û1³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥óÌ£¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Ý¥Æ¥È¤Ë¡Ü40±ß¡Ê°Ê²¼¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
µµÅÄÀ½²Û¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¡×¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æº£²óºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê´¤À¤±¤òçÓ¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤Ì£¤¬¤¹¤ë¡ª
ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤ÎÊ´Ëö¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥í¥Ã¤È¤Ò¤È¤¯¤ÁçÓ¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´Å¤µ¤È±öµ¤¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥óÆÃÍ¤Î¤¢¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤¬³Î¤«¤Ë¤¹¤ë¡ª
ËÜ²È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¤È¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶ºàÎÁ¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤ÏËÜ²È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÊ´Ëö¾ßÌý¡×¤Ê¤É¤ÎµºÜ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢ËÜ²È¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦ÆÈ¼«¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜÊª¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¤È¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÊª¤è¤ê¤â´Å¤µ¤¬¶¯¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Î±öÊ¬¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥ÈÀìÍÑ¤ÎÂÞ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥Æ¥È¤È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
