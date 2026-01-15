¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢Æü·Ï¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä28ºÐ³ÍÆÀ¤ÎÆ°¤¡ÈºÆÇ³¡É¤«¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¤ëºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡×ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¯¥ï¥ó³ÍÆÀ¤ò½ä¤ëÆ°¤¤ÏºÆÇ³¤¹¤ë¤«(C)Getty Images
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò½ä¤ëÆ°¤¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î3µåÃÄ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊä¶¯¤ÎÀµ²ò¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊä¶¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¡ÖºÇ¸å¤Î·ç¤±¤¿¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¹½À®¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤è¤êÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÖÊÌ¤ÎÌ¾Á°¡×¤¬ÀÅ¤«¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¯¥ï¥ó¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¯¥ï¥ó¤Ïºòµ¨¡¢156»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.272¡¢11ËÜÎÝÂÇ¡¢56ÂÇÅÀ¡¢OPS.705¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢»°¿¶Î¨8.7%¤È¤¤¤¦µå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥ê¡¼¥Èµé¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº¸Íã¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥ê¡¼¥Èµé¤Î¼éÈ÷ÎÏ¡×¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ë¥¯¥ï¥ó¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢µÕÊý¸þ¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò20µå°Ê¾åÅê¤²¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ÃÌ×Àï¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼Á¤Î¹â¤¤Ìîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÌîµå¤À¡×¤È¡¢¥¯¥ï¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÁÈ¿¥¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤ËÅ¨¤¦µåÃÄ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£Ä¹´üÅª¤ÊÃæ³Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢Â¾¤Î¤É¤Î¶¥¹ç¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤âÍÆ°×¤Ë¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ò¾å²ó¤ë¾ò·ï¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ï¥ó³ÍÆÀ¤ò½ä¤ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ºòµ¨7·î¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Ç³èÈ¯²½¤µ¤ì¤¿¤¬À®Î©¤»¤º¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆºÆÇ³¤¹¤ë¤«¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼Â·¤¤¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤³¤½¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¤ëºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Æü·Ï¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä28ºÐ¤Î³°Ìî¼ê¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
