ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥É·³¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÏ¯Êó¡Ä¡Ö°ìÏ¢¤Î±½¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¤À¡×¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡ÈÊü½ÐÀâ¡É¤Ï¾ÃÌÇ¤Ø¡¡ÊÆÊóÆ»

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±½¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÊü½ÐÀâ¤¬Î®¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ä´üÂÔ³°¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³°Ìî¤ÎÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤¼Â¤ò´Ë¤á¤¿¡©ÂÇµå¤òÄÉ¤¤ÀÚ¤é¤º»°ÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤ÎÀÛ¼é
¡¡¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁ°¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤¹·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶î¤±°ú¤¤Ë²á¤®¤º¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤ÏÊü½Ð¤Ë±þ¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼çÄ¥¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏÊü½ÐÂÐ¾Ý¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢°ìÏ¢¤Î±½¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ä¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÊü½Ð¤·¤Æ¼«¤é³°Ìî¤Ë¿·¤¿¤Ê·ê¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ¹çÍý¤À¤«¤é¤À¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Û¥¹¥¨¡¦¥Ç¥Ý¡¼¥é¡¢¥¶¥¤¥¢¡¼¡¦¥Û¡¼¥×¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥¥ó¥Æ¡¼¥í¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥í¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µåÃÄ¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×5¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÍ¥½¨¤Ê³°ÌîÍË¾³ô¤òËÉÙ¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤éºÍÇ½Ë¤«¤Ê³°Ìî¼ê¤Î¤¦¤Á1¿Í°Ê¾å¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂç·¿¥È¥ì¡¼¥É¤Î¶ð¤È¤·¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤È¤·¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¼êÊü¤µ¤º¤ËÊÝ»ý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖµåÃÄ¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÊü½Ð¤¹¤ë¿¿·õ¤Ê°Õ¿Þ¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ÎÌäÂê¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿Ï¯Êó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤â°ÂÅÈ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]