¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç15Æü¡¢¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡ÚµÞ³ÈÂç¡ªÂçÅÔ²ñ¤Î»ºÄ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¡Û¡Ù¡Ê¸å11¡§06¡Á11¡§55¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û·î3000Ëü±ß¤ò²Ô¤°¿Í¤â¡Ä¼ª¤ò·¹¤±¤ë¾®ÃÓ±É»Ò
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ç¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤òÇã¤¨¤ë¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¡£ÅÔ²ñ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ëÁ´¤¯¿·¤¿¤Ê¡È»ºÄ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤Î²÷¿Ê·â¤«¤é¡¢¡Ö¿©¤ÈÇÀ¶È¡×¤ÎÌ¤Íè¤òÀê¤¦¡£
¡¡¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¤äÁ´¹ñÌó190Å¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÎÄÁ¤·¤¤ÌîºÚ¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤ÎÁÚºÚ¤Ê¤É¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¡¢½ÐÉÊ¤¹¤ëÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤â¹¥¤¤ÊÎÌ¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹¤ÇÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡·î3000Ëü±ß¤ò²Ô¤®½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÅÔ²ñ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ëÁ´¤¯¿·¤¿¤Ê¡È»ºÄ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤Î²÷¿Ê·â¤«¤é¡¢¡Ö¿©¤ÈÇÀ¶È¡×¤ÎÌ¤Íè¤òÀê¤¦¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¥¿¥«¥è¥·¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¼ÒÄ¹¡¡¹õÅÄÃÒÌé¡¡
¡Ú£Í£Ã¡ÛÂ¼¾åÎ¶¡¡¾®ÃÓ±É»Ò
