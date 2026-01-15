½»µÈ²ñÃæ¿õ¤ÎÂÐºöËÜÉôÀßÃÖ¡¡¡Ö¹¬Ê¿°ì²È¡×¡¢Æ¿Î®´ØÍ¿¤Ç
¡¡·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ï15Æü¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ»±²¼¤ÎÃæ¿õÁÈ¿¥¡Ö¹¬Ê¿°ì²È¡×¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ä¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÆ¿Î®¡Ë¡×¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£ÁÜºº°÷75¿ÍÂÖÀª¤ÇÆâÄåÁÜºº¤äÅ¦È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÈÈºá¼ý±×¤ÎÇíÃ¥¤ÈÁÈ¿¥¤Î²õÌÇ¤òÁÀ¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤¬»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Î»±²¼ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç2025Ç¯¤ËÆÃ¼ìº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÅ¦È¯¤·¤¿Ë½ÎÏÃÄ¹½À®°÷¤é¤ÎÌó6³ä¤¬½»µÈ²ñ¤Ç¡¢¤¦¤ÁÌó7³ä¤¬¹¬Ê¿°ì²È¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÉ÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Ê¤ÉÆ¿Î®¤È¤Î´ØÍ¿¤â¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£