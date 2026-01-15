ÂçÀ¥ÎÉ¡¢±¦Éª¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤¤¡×¡¡¹Åç¤¬¹çÆ±¼«¼çÎý½¬
¡¡¹Åç¤Î¹çÆ±¼«¼çÎý½¬¤¬15Æü¡¢¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎÂçÌîÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¿Í9Áª¼ê¤ò´Þ¤à30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡Ö¸½¾õ¡¢ÆÃ¤ËÉÔ°Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¶áÆüÃæ¤ËÅêµåÎý½¬¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÅçÆâñ¥ÂÀÏºÅê¼ê¤Ï¿·¤¿¤ËÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£º£µ¨¤â60»î¹çÅÐÈÄ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ê¤Î°ì³Ñ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£