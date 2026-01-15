¡Ú´ÚÎ®¡ÛBLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼Æ©¤±Æ©¤±¥·¡¼¥¹¥ë¡¼Çò¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¡×
¥«¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡¢28¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖGolden globes after hours¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ò¸ø³«¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇò¤¤¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢È´·²¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¡×¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¸«»ö¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¡×¡ÖÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤¬Íç¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡ÖÀ¸¤¤ëÅ·»È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£