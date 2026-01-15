¡Öµã¤±¤ë¡Ä¡×ÇÐÍ¥¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡¢ÌµÌ¾»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÈºÇ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¡É¤Î·ëº§¼°¤ò½ËÊ¡¡ª¿ÀÂÐ±þ¤¬ÏÃÂê
ÇÐÍ¥¤Î¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤¬¡¢ÌµÌ¾»þÂå¤«¤é¼«¿È¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÈºÇ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¡É¤Î·ëº§¼°¤Ë½Ë²Ö¤òÂ£¤ê¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»Ä¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î·ëº§¼°¤Ë½Ë²Ö¤òÂ£¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅê¹Æ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÐÍ¥¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ë½ÐË×¡ª
¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î½Ë²Ö¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î¡ÈºÇ½é¡É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·¯¤Ø¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢·¯¤Î¡ÈºÇ½é¡É¤â±þ±ç¤¹¤ë¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î½Ë²Ö¤Ï¡¢¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î·ëº§¼°¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬Ä¾ÀÜÂ£¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿¾·ÂÔµÒ¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿·ÉØ¤Ï¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤¬¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤«¤éÄ¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡ÈºÇ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¡É¡£½Ë²Ö¤ò¸«¤Æ¡Ø¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡©¡Ù¤È¤¶¤ï¤Ä¤¯¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½é¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¡ÖºÇ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é´¶Æ°¤âÇÜ¤À¤í¤¦¡×¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ì¤³¤½ËÜÊª¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¡Öµã¤±¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤Î¿ÍÊÁ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤ÎÈþÃÌ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¡¢´Ú¹ñÆâ¤Çº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë½÷ÀÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÂç´Ú¼Ò²ñÊ¡»ã²ñ¤Î¹â³Û¸å±ç¼Ô¤Î½¸¤Þ¤ê¡Ö¥ª¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¾®»ù´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ»Ù±ç¤È¤·¤Æ3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3000Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢»³²Ð»öÈï³²¤ÎÉüµì»Ù±ç¤È¤·¤Æ1²¯¥¦¥©¥ó¤òÆÏ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´óÉÕ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤ÏÍè¤ë4·î¡¢²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎIU¤È¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏDisney¡Ü¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹189cm¤È´Ú¹ñÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤¿ÈÄ¹¤ò³è¤«¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎø°¦¡Ù¡Ø¥³¥Ã¥Ñ¥À¥ó¡ÁÎø¤¹¤ëÃç¿Í¡Á¡Ù¡ØÀÄ½Õ¤ÎµÏ¿¡Ù¡Ø²Ö¤¬ºé¤±¤Ð¡¢·î¤òÁÛ¤¤¡Ù¡ØÎÏ¤Î¶¯¤¤½÷ ¥«¥ó¡¦¥Ê¥à¥¹¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£5ºÐ¾å¤Î»Ð¤â¸µ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×RIIZE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¿ä¤·¤Ï¥¢¥ó¥È¥ó¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2SHOT¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£