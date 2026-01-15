¡Ö¥Þ¥Ä¥â¥È¥­¥è¥·¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£

¡Ö¥Þ¥Ä¥â¥È¥­¥è¥·¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©

¡Ö¥Þ¥Ä¥â¥È¥­¥è¥·¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥¿¥«¥Ê4Ê¸»ú¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥­¥è¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¥Þ¥Ä¥­¥è¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ä¥â¥È¥­¥è¥·¤ÎÎ¬¡£

1932Ç¯¡¢¾¾ËÜÀ¶¤µ¤ó¤¬ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¾®¶â¤Ë¡Ö¾¾ËÜÌôÊÞ¡×¤ò¸Ä¿ÍÁÏ¶È¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢100Ç¯¶á¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

