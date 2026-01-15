²¬»³»ÔÎ©³Ø¹»±à¤Î¶µ¿¦°÷¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î¾õ¶·¡¡²ÝÂê¤Ï»þ´Ö³°¤Îºß¹»Åù»þ´Ö¡¡
²¬»³»ÔÌò½ê
¡¡²¬»³»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È»ÔÎ©³Ø¹»±à¤Ï¡¢2023～2025Ç¯ÅÙ¤Î3Ç¯·×²è¤Ç¡¢¶µ¿¦°÷¤Î¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£15Æü¡¢»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ£À®¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶µ¿¦°÷¤ÎÇ¯¼¡µÙ²Ë¼èÆÀÎ¨70¡ó¡×¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤ÎÃÊ³¬¤Ç71¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÈ½Äê¤âÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö»þ´Ö³°¤Ç³Ø¹»¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬·î45»þ´ÖÄ¶¤Î¶µ¿¦°÷¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯10·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»ÔÎ©³Ø¹»±à¤Î3651¿Í¤Î¶µ¿¦°÷¤ÎÌó4³ä¤Ç¡¢»þ´Ö³°ºß¹»Åù»þ´Ö¤¬·î45»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³»Ô¶µ°Ñ¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä´Ä¶À°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢¼¡¤Î¿ä¿ÊÊý¿Ë¤òºöÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£