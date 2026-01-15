¡Ô¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ¥¤¥Á¥í¡¼¥º¥â¥ë¥È¤Î½éÂå¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤¬±Ä¶È¥Þ¥ó»þÂå¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤³¤È¡ÚÏ¢ºÜ¡Ö¼ò¤È¿ÍÀ¸¡×¡Û
¡¡¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¿ÆËÓ¤Î´¥ÇÕ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì¿Í¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇÖ¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤éÊúÉé¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡£À¶¡¹¤·¤¤°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¼ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤òÂà¼Ò¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¥º¥â¥ë¥È¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡Ä¡£ÈîÅÚ¤µ¤ó¤¬¡ÖÃåÌÜ¤·¤¿¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¼ò¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÇ÷¤ëÏ¢ºÜ2²óÌÜ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¥º¥â¥ë¥È¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢ÈîÅÚ¡Ê¤¢¤¯¤È¡Ë°ËÃÎÏº¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Ê¹¤¼ê¤Ï¼ò¾ì¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂçÃÝÁï»á¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¢¼ò¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢²¿¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤°û¤à¤Î¤«¡£º£¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ò¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°û¤ó¤À»×¤¤½Ð¤Î1ÇÕ¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼ò¤«¡£
¡¡¼ò°û¤ßÀ¸³è¤â40Ç¯¡£¤Ò¤¿¤¹¤é°û¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ïº£¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤òóö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÄÃî¤¬¤Õ¤ÈÆ¬¤ò¤¢¤²¤Æº¸±¦¤ò¸«²ó¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¼ò°û¤ß³¦¤ÎÂç¿ÆÊ¬¡¢¤Ê¤®¤é·ò°í¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£Áê¤âÊÑ¤é¤Ì¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ê¼òÎÌ¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¼ò°û¤ßÅ¯³Ø¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£¼ò°û¤ß¤¿¤ë¤â¤Î¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¤ÈÍ¦µ¤¤µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¤è¤¦¤·¡¢²¶¤Ï¤â¤Ã¤È°û¤à¡ª¡¡¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢°û¤ß¼ê¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¼ò¤Îºî¤ê¼ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¡£¤ªË¬¤Í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¦¥¤¥¹¥¡¼¼ÒÄ¹¤ÎÈîÅÚ°ËÃÎÏº¤µ¤ó¡£¹ñÆâ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¹ñºÝÅª¤Ë¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¥º¥â¥ë¥È¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÃ¼ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÃáÉã¾øÎ¯½ê¤òË¬¤Í¤¿»ä¤ò¡¢ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤´Ìµº»ÂÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È°§»¢¤¹¤ë»ä¤Ë¡¢ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Â¤ÏºòÆü¤Þ¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ø½ÐÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¸½ºßËÌ³¤Æ»¤ÎÆÑ¾®ËÒ¤Ë¿·¤·¤¤¾øÎ¯½ê¤ò³«Àß¤¹¤ë½àÈ÷¤âÂçµÍ¤á¤Î¤¿¤á¡¢ÌÔÎõ¤ËË»¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£2008Ç¯¤ËÃáÉã¾øÎ¯½ê¤¬²ÔÆ¯¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï17Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»ä¤¬¼¡¤ËÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡£°û¤ß²á¤®¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯´Ö360Æü°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ç¤¹¤è¡£ËèÆü¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½µ¤Ë²¿Æü¤«¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤â¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï10¥¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ò¹¯¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯°û¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³ÃáÉã¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢À¸²È¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Â¤¤ê¼ò²°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡¢Â¢¤ÎÃæ¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼òÂ¤¤ê¤Ç¤Ï¼òÊÆ¤ò¾ø¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ø¤·¤¢¤¬¤Ã¤¿ÊÆ¤òÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤ÀùÌß¾õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¾ßÌý¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡¢²ÐÈ¤ÎÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ç±¤êÌß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼òÂ¤¤ê¤Ï¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Â¢¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤»¤º¤Ë°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤â·Ñ¤²¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤È¤¡¢Éã¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ÆÅìµþÇÀÂç¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î»ÖË¾¹»¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¡¢¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Âç³Ø¤Ç¾úÂ¤³Ø¤ò³Ø¤ó¤ÀÈîÅÚ»á¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÆþ¼Ò¡£±Ä¶È´ë²èÉôÌç¤ÇÍ¢ÆþÍÎ¼ò
¤ÎÈÎÇä´ë²è¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈÎÇä´ë²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÁ°¤ÎÄó°Æ¤Ï´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤À¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÉôÄ¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ1Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç°ÛÆ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸½¾ì¤Î±Ä¶È¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì°ÊÍè¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Ï±Ä¶È¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¥º¥â¥ë¥È¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¡Ê¾øÎ±ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Îà¤Þ¤ì¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÈîÅÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Ë¤Ï±Ä¶È¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤â¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°û¤ßÈæ¤Ù
¡¡Å¾µ¡¤Ï¡¢Éã¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¼òÂ¤²ñ¼Ò¤ØÌá¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìá¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¤ÎÎ÷²Á¤ÊÆüËÜ¼ò¤ä¾ÆÃñ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¼ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¸º¾¯¤òÂ³¤±¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò¤ÏÂç¶ì¶¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£1990Ç¯Âå¤â½ª¤ï¤ê¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ËèÆü¡¢±Ä¶È¤ËÊâ¤¯ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÉã¤ÎÂå¤«¤é¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤òÇä¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥Á¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ï¥¯¥»¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ê¤ó¤Æ¡¢Â¤¤Ã¤Æ¤ëËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¸ÄÀÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Éã¤ÎÂ¤¤Ã¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÉ¾È½¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÈîÅÚ¤µ¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤½¤ÎÌ£¤ò³Î¤«¤á¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡©¡×
¡¡1ËÜ»ÅÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ï¡¢Çä¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Î¶»¤Ë´õË¾¤ÎÅô¤¬ÅÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ð¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¤òÃæ¿´¤Ë°û¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¼ò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñÎÌ¤Ï¤É¤óÄì¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ã¤¤¿Í¤ä½÷À¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¸þ¤±¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬Äó°Æ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÎÌ¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¯¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡©¡¡¤È¿Ö¤«¤ì¤¿ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÕ¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò»ÅÆþ¤ì¤ëÅ¹¤ËÉã¤Î¸¶¼ò¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È¡¢ÒôÓÍ¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼»þÂå¤Ë¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÃë´Ö¤Ï¼ò²°¤µ¤ó¤òË¬¤ÍÊâ¤¡¢Ìë¤Ï¥Ð¡¼¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢Ãç´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÅ¹¤òË¬¤Í¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤Î¤¤¤¤Å¹¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°¦¤¹¤ëÃç´Ö¤ÎÅ¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Å¹¤òË¬¤ÍÊâ¤¡¢Á¦¤á¤é¤ì¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÃÊÁ¡¢ºî¤êÊý¡¢ÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢°ìÇÕ°ìÇÕ¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¤â¤Ä¡ÖÊª¸ì¡×¤Ë¿ì¤¦
¡¡¸¶ÎÁ¤ÏÂçÇþ¡¢¤É¤ÎÌÃÊÁ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂ¤¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤É¡¢Ì£¤â¹á¤ê¤â°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Î¶½Ì£¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾øÎ±Ë¡¤´¤È¡¢ÃùÂ¢¤¹¤ëÃ®¤´¤È¤Ë¡¢Ì£¤¬°ã¤¦¡£°û¤ßÈæ¤Ù¤ë¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ë¡£¥ï¥¤¥ó¤â¡¢Æ±¤¸¥Ö¥É¥¦¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾úÂ¤Ë¡¤ÇÂ¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢»ºÃÏ¤ä¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìËÜ°ìËÜ¡¢¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤¬¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ï¡¢ÌÃÊÁ¤Î¤â¤Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¨¥É¥é¥À¥ï¡¼¡Ù¡£¤³¤ì¤Ï¤ï¤º¤«3¿Í¤Î¾øÎ±½ê¤ÇÂ¤¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¾øÎ±½ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÂ¤¤ê½Ð¤·¡¢±ó¤¤ÆüËÜ¤Î¥Ð¡¼¤Ç°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤Ë¿ì¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥°¥ì¥ó¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£¡Ù¤Î¥¢¥ë¥Æ¥£¥¶¥ó¥«¥¹¥¯¤È¤¤¤¦°ìËÜ¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Î»ºÃÏ¤ÎËÌÂ¦¼ÐÌÌ¤Ç°é¤Ä¡¢À¸°é¤ÎÃÙ¤¤¥ª¡¼¥¯ºà¤Î¤ß¤òÍÑ¤¤¤¿Ã®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚ¤Î°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤È¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥«¥ó¥Æ¡¼¥é¡¼¤È¤¤¤¦¥Ü¥È¥é¡¼¥º¡Ê¾øÎ±½ê¤«¤é¸¶¼ò¤òÃ®¤´¤ÈÇã¤Ã¤Æ¼«¼Ò¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉÓµÍ¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¶È¼Ô¡Ë¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢1966Ç¯¤ËÉÓµÍ¤á¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ü¥¦¥â¥¢¡Ù¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä´¶¤Ë¶ÃØ³¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÈîÅÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤«¤é¡¢Æü¡¹¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ð¡¼¤ò²ó¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆîÀÄ»³¤Î¥Ø¥ë¥à¥º¥Ç¡¼¥ë¡¢¼«Í³¤¬µÖ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥µ¥¤¥É¥¦¥¨¥¤¡¢Í³ÚÄ®¤Î¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¥¿¥¦¥ó¥í¥Ã¥Û¤Ê¤É¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¥â¥ë¥È¥Ð¡¼¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ËÁ¦¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë°û¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£1¸®¤Ç3¼ïÎà¤¯¤é¤¤°û¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÈÕ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ç3¸®¡¢Â¿¤¤¤È5¸®²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÇÕ¿ô¤ò°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢4¸®ÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤é¿ì¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Îº¢¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼ò¤Ç¿ì¤ï¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤Û¤É³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Éã¤¬·Ð±Ä¤·¤¿º¢¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¾ÆÃñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬ËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¸¶¼ò¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Ð¥«Â©»Ò¤¬Ìë¤ÊÌë¤Ê°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¡¼¤ØÄÌ¤¦³èÆ°¤Ï¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¡¢¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ë¤â½÷À¤Ë¤â¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤Ê¤ó¤Çº£¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤«¤é¤Îµ¿Ç°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦³Î¿®¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Î¡¢»ä¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö»þ¡¢Çä¤êÊâ¤¤¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¸¶¼ò¤Ï¡¢Éã¤ÎÀ¤Âå¤¬Â¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤¤¤º¤ì¤ÏÄì¤ò¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¥Ð¡¼¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÈîÅÚ¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤Ë¡¢¹Í¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤ò¡¢¥Ð¡¼¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤ë¤È¡¢º£¤ÏÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾®¤µ¤¤¾øÎ±½ê¤¬¸½¤ì¤Æ¸ÄÀÅª¤Ê¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥¦¥Á¤ÎÅ¹¤Ç¤âÉ¬¤ºÇä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢»×¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡¡¡¡

¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ÛÈîÅÚ°ËÃÎÏº¡Ê¤¢¤¯¤È¡¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë1965Ç¯ºë¶Ì¸©ÃáÉã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£²È¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¼òÂ¤¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤Ç¾úÂ¤³Ø¤òÀì¹¶¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÆþ¼Ò¡£29ºÐ¤ÇÉã¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤êÂà¿¦¤·Â¤¤ê¼ò²°¤ò¼êÅÁ¤¦¤â¡¢ 2000Ç¯¤Ë·Ð±ÄÇËÃ¾¡£2004Ç¯Æ±¼ÒÇäµÑ¸å¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¸¶¼ò¤ò¼«¿È¤ÇÇã¤¤Ìá¤·¡¢Æ±Ç¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¦¥¤¥¹¥¡¼¼Ò¤òÀßÎ©¡£2005Ç¯¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¥º¥â¥ë¥È¡×ÈÎÇä³«»Ï¡£2006Ç¯¡¢±Ñ¡Ø¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù ¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥â¥ë¥ÈÆÃ½¸¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ¡£2008Ç¯¼«¼Ò¾øÎ±¤ò³«»Ï¤·¡¢2017Ç¯¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥ÈÉôÌç¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÂçÃÝÁï¡Ê¤ª¤ª¤¿¤±¡¦¤µ¤È¤·¡Ë¡¿1963Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¼ò¹¥¤¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥ß¥Ë¥³¥ß»ï¡Ö¼ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡×ÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¡£¡ØÃæ±ûÀþ¤Ç¹Ô¤¯¡¡Åìµþ²£ÃÇ¥Û¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¡Ø²¼Ä®¼ò¾ì¤Ö¤é¤ê¤Ö¤é¤ê¡Ù¡Ø°¦¤ÈÄÉ²±¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡Ù¡Ø¸Þ¡»Ç¯¼ò¾ì¤Ø¹Ô¤³¤¦¡Ù¡Ø¼ò¾ì¤È¥³¥í¥Ê¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¥Þ¥Í¡¼¥Ý¥¹¥ÈWEB¤Ë¤Æ¡ÖÃë¼ò¸æÌÈ¡ª¡×¤¬¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡£