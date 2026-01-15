»°±ºÈ¾Åç¤ËÌó250Âæ¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー¤¬½¸·ë¡ª ¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§¡×¥ªー¥×¥ó7¼þÇ¯µÇ°¤Î¥«ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀøÆþ
¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§7¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥«ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¡ª
¥âー¥¿ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§¡×ÃÂÀ¸7¼þÇ¯µÇ°¥È¥í¥Õ¥£ー
12·î6Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì¡£³¤¤È»³¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¡ÖÄ¹°æ³¤¤Î¼ê¸ø±à ¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ¡×¤Ë¡¢1925Ç¯¼°¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¤«¤é¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Þ¤ÇÌó100Ç¯Ê¬¤Î»þ¤ò¸Ù¤¤¤À¥¯¥ë¥Þ¤¿¤ÁÌó250Âæ¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¡Ö»°±ºÈ¾Åç¤Ë½¸¤Þ¤ëÌ¾¼Ö¤¿¤Á@¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ Presented by Revival CAFE¡×¡£
»Å³Ý¤±¿Í¤Ï¡¢»°ºêÍ³¸Ð¤µ¤ó¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡¢»°±º»Ô¤Î¥âー¥¿ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥ªー¥Êー¤À¡£ÃÛ100Ç¯¤ÎÂ¢¤ò¿ÍÎÏ¤ÇÁÉ¤é¤»¤¿¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢À¤Âå¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤¬¼«Á³¤È½¸¤Þ¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢ÆüÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2023Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¡£¥ªー¥×¥ó5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£½é³«ºÅ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ï200ÂæÄ¶¤¨¡£¤½¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢7¼þÇ¯µÇ°¡£·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÌ¾¼Ö¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¾¼ÏÂ100Ç¯»Ë¡×¡£2025Ç¯¤¬¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤¬¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ¤Ë½¸¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ¹°æ³¤¤Î¼ê¸ø±à ¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ¡×¤ÎÂè3Ãó¼Ö¾ì¤È¥Ò¥ë¥È¥Ã¥×¹¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡£¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ä¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¡¢²¹Àô¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤À
²ñ¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
1925Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ò10Ç¯¹ï¤ß¤Ç¶èÀÚ¤Ã¤¿Ç¯ÂåÊÌÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹ ¥·¥ë¥ô¥¡ー¥´ー¥¹¥Èby¥ë¥Ð¥í¥ó¡Ê1925Ç¯·¿¡Ë¡¢¥ªー¥¹¥Á¥ó¡¦¥»¥Ö¥ó ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¥Ýー¥Ä¡Ê1935Ç¯·¿¡Ë¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä 300SL¡Ê1957Ç¯·¿¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥À ¥³¥¹¥â¥¹¥Ýー¥Ä¡Ê1969Ç¯·¿¡Ë¡¢¥Õ¥§¥éー¥ê ¥Ç¥£ー¥Î 246GT¡Ê1973Ç¯·¿¡Ë¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢µ®½Å¤Ê¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー¤À¤é¤±¡£¤É¤ì¤â¤³¤ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È¡£Å¸¼¨¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Áö¤ë»Ñ¡¢¶Á¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥¦¥óÀ¸ÃÂ70¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÎòÂå¥¯¥é¥¦¥ó¤òÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ª ¼Ì¿¿¼êÁ°¤¬µ®½Å¤Ê½éÂå¥¯¥é¥¦¥ó¤À
¥È¥è¥¿¡¦¥¯¥é¥¦¥ó70¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£½éÂå¤«¤é¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢70Ç¯Ê¬¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤¬ÊÂ¤Ö¸÷·Ê¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¤É¤ÎÀ¤Âå¤ÎÁ°¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò±óÌÜ¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ë¥ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¹ñÊÌ¡¢¥áー¥«ーÊÌ¤Î¥Ò¥¹¥È¥êーÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢½÷À¥ªー¥Êー¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥³ー¥Êー¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²û¤Î¿¼¤µ¡£»þÂå¤â»×ÁÛ¤â°ã¤¦¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¡£
¥Ý¥ë¥·¥§911¥«¥ì¥é¤Ë¡¢¥íー¥Ðー¡¦¥ß¥Ë¡¢¥¸¥ã¥¬ーE¥¿¥¤¥×¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤Ë²£ÊÂ¤Ó¤ÇÂ·¤Ã¤¿»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ë»þ´Ö¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
1961-1975Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥¬ー¡ÖE¥¿¥¤¥×¡×¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ã¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£KURU KURA¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡ÖYOKOHAMA Car Session¡×¤Î3¿Í¤â±¿±Ä¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥°¥ëー¥×È¯µ¯¿Í¤Î¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¥é¥¸¥ª½Ð±é¤«¤éÉ½¾´¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¡£Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÁáÄ«¤«¤é³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤¬Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬»²²Ã¡£KURU KURA¤Ç¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢YOKOHAMA Car Session¡ÊYCS¡Ë¤Î3Ì¾¤âÂç³èÌö
ÇöÆÞ¤ê¤Ç¾¯¤·È©´¨¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¹â¤¤¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥¯¥ë¥ÞÃÌµÄ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤ä¥°¥Ã¥º¥Öー¥¹¤â¿Í¤À¤«¤ê¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢Ç¯Îð¤â¸ª½ñ¤¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¡£
ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö5¼þÇ¯¡¢7¼þÇ¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï10¼þÇ¯¤Ç¤Þ¤¿½¸¤Þ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ªー¥Êー»°ºê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëYOKOHAMA Car Session¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥Õ¥§Å¹Ä¹¤ÎÂç²È¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë¤È¡¢¥ªー¥Êー¤Î»°ºê¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡£»°ºê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡Ö¥¹¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥¢MK.1¡Ê1965Ç¯¡Ë¡×
ÆÃÊÌÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éー¡¦¥ë¥Îー2.0¡Ê2008Ç¯·¿¡Ë¡×¡Ö¥Õ¥§¥éー¥ê ¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡Ê1991Ç¯·¿¡Ë¡×¡Ö¥È¥è¥¿ 2000GT¡Ê1967Ç¯·¿¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー¤¬ÊÂ¤ó¤À
¥·¥È¥í¥¨¥óDS¤Ê¤É¡¢´õ¾¯¤Ê¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿
¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥ë¥Îー A110 1300VC¡ÃAlpine Renault A110 1300VC
½÷À¥ªー¥Êー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¤â
¥ì¥¢¤Ê¥«ー¥°¥Ã¥º¤ä½ñÀÒ¡¦¥«¥¿¥í¥°µù¤ê¤â¥«ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂé¸ïÌ£¡ª